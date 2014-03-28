В УПЦ КП опровергли провокационную информацию о якобы угрозах священникам УПЦ МП от анонимных «патриотов Украины»

Российские источники начали распространять провокационную информацию о якобы угрозах священникам УПЦ МП от анонимных «патриотов Украины», сообщает пресс-центр УПЦ КП.

«Доказательством этого служит текст листовки на русском языке, где священникам угрожают автоматами и кровопролитием и предлагают (дословно) “перейти под управление Украинской церкви под правлением ФИЛОРЕТА”. На размышления дают два дня, а подтверждением согласия должен стать установленный на территории храма украинский флаг.

Каких-либо доказательств подлинности таких листовок и угроз, кроме сообщения и фото плохого качества на странице заместителя председателя Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерея Николая Балашова (куратора украинского вопроса в Московской Патриархии) - нет.

Учитывая антиукраинскую истерию и неслыханную по цинизму кампанию лжи, развязанную в российских СМИ с целью оправдать военную агрессию против Украины, Киевская Патриархия убеждена, что указанный безграмотно написанный на русском языке текст - очередная провокация про-кремлевских сил или и непосредственно агентов российских спецслужб.

Поэтому мы обращаемся к священнослужителям и верующим УПЦ МП с призывом - в случае поступления подобных угроз или выявления подобных листовок немедленно обращаться в правоохранительные органы и СБУ с целью обличения и предупреждения провокаций. Также вы можете обращаться к нашим священнослужителям для получения разъяснения об истинной позиции УПЦ КП.

Киевский Патриархат предостерегает организаторов и исполнителей таких провокаций - если вы не покаетесь и не прекратите творить зло, то будете отвечать за него перед Богом.

По благословению Святейшего Патриарха Филарета предупреждаем: если кто-то из клириков Киевского Патриархата будет втянут в участие в подобных провокациях - такой подлежит церковному суду и запрещению в священнослужении, а миряне подлежат отлучению от Причастия», - сообщает пресс-центр УПЦ КП.