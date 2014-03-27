На Афоне открылся музей, посвященный 1000-летнию русского монашества на Святой Горе

Оригинальный церковно-исторический музей, посвященный 1000-летнему наследию русского монашества на Святой Горе, открылся при Афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре. Об этом сообщает портал Русский Афон.

В музее Русского Афона собрана богатейшая коллекция экспонатов, связаных с историей и наследием Афона: древние рукописи, редкие книги, богослужебные облачения, церковная утварь, иконы, картины, статуэтки, механизмы, инструменты, предметы быта, фотографии и многое другое.

Здесь представлены экспонаты эпохи античности: времен греко-персидских войн, Александра Македонского и Римской империи, когда на Афоне располагались древнегреческие города-полисы; также представлены экспонаты времен Византийской империи и турецкого владычества.

Уникальная коллекция музея позволяет соприкоснуться с богатейшим наследием, культурой, духовностью и историей Святой Горы и Русского Афона. Ни в одном другом монастыре Афона подобного музея нет.

Здесь представлена вся история и многовековое наследие Святой Горы, всех монастырей и скитов, которых на Афоне более сорока.

С экспонатами и историей Афона паломников знакомят сотрудники монастырского музея. Также они рассказывают о величайших святынях Русского Афона, о многочисленных целебных мощах святых и чудотворных иконах.