Киевская духовная академия и семинария и университет права обменялись литературой

27 марта, по благословению управляющего делами УПЦ, ректора Киевской духовной академии и семинарии митрополита Бориспольского и Броварского Антония для библиотеки Киевского университета права НАН Украины и его филиалов передана духовная литература.

В свою очередь ректор университета профессор Бошицкий Ю.Л. передал в библиотеку Киевской духовной академии юридическую литературу.

Данная инициатива проведена в рамках сотрудничества между упомянутыми выше учебными заведениями.

КДАИС