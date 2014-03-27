Киевская духовная академия и семинария и университет права обменялись литературой
16:26, 27 марта 2014Православие
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КДАИС передал в университет права Духовную литературу
27 марта, по благословению управляющего делами УПЦ, ректора Киевской духовной академии и семинарии митрополита Бориспольского и Броварского Антония для библиотеки Киевского университета права НАН Украины и его филиалов передана духовная литература.
В свою очередь ректор университета профессор Бошицкий Ю.Л. передал в библиотеку Киевской духовной академии юридическую литературу.
Данная инициатива проведена в рамках сотрудничества между упомянутыми выше учебными заведениями.
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