Как подавать записки в храме

У православных христиан продолжается великий пост. Для верующих это время не только особого воздержания, но и усердной молитвы. А молимся мы не только о себе, но и за своих близких. Одной из действенных и традиционно распространенных форм прошения за близких являются записки, подаваемые священнику для молитвы за литургией.

Зачем подают записки?

Главное моление о здравии живых и упокоении усопших православных христиан Церковь совершает на Божественной литургии, принося за них бескровную жертву Богу. Для этого следует перед началом литургии (или накануне вечером) подать в церкви записки с их именами (вписывать можно только крещеных, православных). На проскомидии из просфор будут вынуты частицы за их здравие или за упокоение, а в конце литургии опущены в святую чашу и омыты Кровью Сына Божия в знак омовения Христом человеческих грехов. Будем помнить, что поминовение на Божественной литургии — это наибольшее благо для тех, кто нам дорог.

Как правильно написать записку?

Вверху записки обычно помещают восьмиконечный православный крест. Затем указывается вид поминовения: «О здравии» или «Об упокоении», после чего крупным разборчивым почерком пишутся имена поминаемых в родительном падеже (отвечать на вопрос «кого?»), причем первыми упоминаются священнослужители и монашествующие с указанием сана и степени монашества (например, митрополита Иоанна, схиигумена Саввы, протоиерея Александра, монахини Рахили, Андрея, Нины).

Все имена должны быть даны в церковном написании (например, Татианы, Алексия) и полностью (Михаила, Любови, а не Миши, Любы).

Сколько имен можно упоминать?

Количество имен в записке не имеет значения; надо только учесть, что не очень длинные записки священник имеет возможность прочитать внимательнее. Поэтому лучше подать несколько записок, если хочешь помянуть многих своих близких.

Что нужно упомянуть в записке?

Касаясь дополнительных сведений о человеке, упоминаемом в записке, нужно сказать следующее. Единственное, что нужно знать совершающему проскомидию священнику, — это имя христианина, данное ему при крещении или (для монахов) при постриге, а также священный сан или степень монашества, если таковые имеются.

О чем не стоит писать в записке?

Многие, правда, указывают в своих записках перед именами некоторые сведения о возрасте, звании или положении своих сродников, например, мл. (младенец, то есть дитя до 7 лет), отр. (отрок или отроковица — до 14 лет), в. (воин), бол. (болящий, болящая), закл. (заключенный, заключенная), пут. (путешествующий, путешествующая), уб. (убиенный, убиенная).

Православная Церковь не приветствует такого обычая, но и не возбраняет следовать ему. Не указываются в записках фамилии, отчества, мирские звания и титулы, степени родства. Не стоит писать «страждущего», «озлобленного», «нуждающегося», «заблудшего». В записках «О упокоении» усопший в течение сорока дней по кончине именуется «новопреставленный».

Пожертвование за молитву

Подавая записки, прихожанин вносит пожертвование на нужды монастыря или храма. Во избежание смущений следует помнить, что различие в ценах (заказные или простые записки) отражает лишь разницу в сумме пожертвования.

Не стоит смущаться также, если вы не услышали упоминания имен ваших родственников на ектении. Как было сказано выше, главное поминовение происходит на проскомидии при вынимании частиц из просфор. Во время же заздравной и заупокойной ектении можно достать свой помянник и помолиться о близких.

Что такое сорокоуст?

Помимо записок о молитве за близкого человека во время одной утренней службы с литургией, в православной церкви есть традиция заказывать особую молитву – сорокоуст. Он также бывает за здравие и об упокоении. Сорокоуст означает, что вас или близкого человека будут упоминать в молитве за литургией в течение сорока дней. При заказе сорокоуста необходимо также разборчиво написать имя того, о ком вы просите молитв. И, конечно же, четко обозначить – жив этот человек, или уже умер, то есть о здравии или об упокоении его вы молитесь. В больших храмах для этого есть специальные бланки небольшого размера, на которых написано «О здравии», либо «Об упокоении». У части прихожан имеется представление, что для особого действия молитвы сорокоуст необходимо заказывать одновременно в трех храмах. Но священники, напротив, говорят, что это совершенно неважно. Главное не количество, а качество ваших намерений и молитв.

Семь заповедей Великого поста

Питаться просто. Не «зацикливаться» на еде.

Отказаться от какой-либо зависимости или неполезной привязанности.

Регулярно и от души молиться.

Регулярно читать Священное писание.

Посещать богослужения и чаще заходить в храм.

Очистить свой ум от суеты и мирских забот.

Сделать доброе дело, которое вы давно откладывали.

Суперомск, по материалам православных интернет-сайтов.