В Тбилиси отметили День автокефалии Грузинской православной церкви

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II совершил накануне в тбилисском кафедральном соборе Самеба (собор Пресвятой Троицы) молебен по случаю Дня автокефалии Грузинской православной церкви. Он также возглавил панихиду по душам борцов за автокефалию, сообщает агентство "Благовест-инфо" со ссылкой на информацию портала Грузия Онлайн.

Как сказал Илья II, Грузинская церковь и православная вера всегда были основанием нации.

Патриарх говорил также об истории основания православной Церкви и ее значимости. Он благословил Грузию и поздравил верующих с Днем автокефалии.

"Церковь основана Иисусом Христом. С помощью Церкви объединяются Земля, человек и Небесный мир, Царствие Небесное. Церковь является той силой, которая ведет каждого человека от земного к Царствию Небесному. Грузинская церковь является Апостольской церковью, основанной апостолами. Ее основал Андрей Первозванный. Мы благодарим Всевышнего и просим дать нам благодать и силу через этих основателей церкви", – сказал Патриарх Грузинский.

Как отметил Илия II, Грузинская церковь была объявлена государственной в четвертом веке, еще тогда, когда она была признана только в Византийской империи Святым Константином.

"Грузинская церковь отличается тем, что Грузия является страной - уделом Пресвятой Богородицы. Сюда была доставлена плащаница Господня. Если бы Грузинская церковь не была христианской, я не думаю, что грузинский народ существовал бы. Грузинская церковь усилилась Божьей благодатью, и она является стойким основанием нашего будущего", – подчеркнул патриарх и пожелал, чтобы Бог усилил, укрепил Грузинскую церковь.