В западногрузинском Зугдиди кровоточит икона Спасителя

В Крестовом храме западногрузинского регионального центра Зугдиди из иконы Спасителя текут кровавые слезы, сообщает газета «Алия». Информацию об этом чуде подтверждает протоиерей Иларион Шенгелия.

«После службы одна из прихожанок приобрела икону Спасителя. По приходе домой члены ее семьи заметили, что из вежд Спасителя выделяется красная жидкость. Они были сильно напуганы, поскольку несколько месяцев назад в семье произошел подобный случай – кровоточила икона святого Георгия, а спустя некоторое время их дом сгорел, и два этих явления они связали между собой. Невозможно утверждать или отрицать связь этих явлений, но из Святого Писания мы знаем, что покаянием, молитвой, постом и милосердными делами можно предотвратить великие бедствия», – сказал отец Иларион.

Благовест-инфо