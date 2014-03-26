Перед хитоном Спасителя во Франции впервые совершена православная Божественная литургия

Впервые в храме в честь свт. Дионисия Парижского в Аржентей (под Парижем), где хранится христианская святыня - нешвенный хитон Господа нашего Иисуса Христа, была совершена православная Божественная литургия. Как сообщает Седмица, богослужение состоялось 21 марта, благодаря договоренности с настоятелем местного католического храма.

Божественную литургию возглавил руководитель Паломнического центра епархии иерей Николай Никишин. Ему сослужили клирик Западноевропейского экзархата (Константинопольский патриархат) священник Михаил Кушнер и клирик Всехскорбященского храма в Париже протодиакон Андрей Шепелев.

Богослужение совершалось на церковнославянском и молдавском языках, ввиду присутствия большого количества представителей молдавской диаспоры.

По окончании литургии духовенство и верующие поклонились Хитону Спасителя.