На выставке в Парламентской библиотеке представили раритеты из «Шевченкианы Блаженнейшего»

Презентация, состоявшаяся в Национальной парламентской библиотеке Украины, собрала шевченковедов, представителей украинских издательств и всех поклонников творчества украинского Кобзаря.

Среди стендов, размещенных в одном из залов библиотеки, один был представлен Украинской Православной Церковью: «Шевченкиана Блаженнейшего Митрополита Владимира». Владыка собирал эти книги по крупицам еще со студенческих лет, высоко почитая украинского гения.

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