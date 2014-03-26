На выставке в Парламентской библиотеке представили раритеты из «Шевченкианы Блаженнейшего»
21:23, 26 марта 2014Православие
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Презентация, состоявшаяся в Национальной парламентской библиотеке Украины, собрала шевченковедов, представителей украинских издательств и всех поклонников творчества украинского Кобзаря.
Среди стендов, размещенных в одном из залов библиотеки, один был представлен Украинской Православной Церковью: «Шевченкиана Блаженнейшего Митрополита Владимира». Владыка собирал эти книги по крупицам еще со студенческих лет, высоко почитая украинского гения.
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