Священнослужители УПЦ отслужили молебен на блокпостах на границе с Крымом

25 марта по благословению Архиепископа Херсонского и Таврического Иоанна благочинный Чаплинского округа протоиерей Иоанн Канинец и настоятель Крестовоздвиженского храма с. Крестовка иерей Валерий Сацык с иконой Божией Матери «Мати Молебница» посетили блокпост Вооруженных Сил Украины «Чаплинка» на границе с Крымом.

Был отслужен молебен с чтением акафиста Божией Матери. Вновь и вновь священники и военнослужащие обращаются ко Христу и Пресвятой Владычице Богородице о предотвращении братоубийства и вразумлении всех тех, от кого зависит мир на нашей земле. Отец Иоанн благословил всех иконой Божией Матери «Мати Молебница» и подарил каждому икону и акафист Пресвятой Богородице.

В этот же день, по благословению Архиепископа Иоанна, благочинный Каланчаского округа протоиерей Михаил Кулина и настоятель Владимирского храма с. Красный Чабан протоиерей Ярослав Деньковичпосетили блокпост, который находится на границе с Крымом в с. Ставки, и освятили помещение и боевую технику. Священнослужителями Каланчакского благочиния постоянно оказывается материальная и моральная помощь украинским военнослужащим, проходящим службу на блокпостах в Каланчакском районе.

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