В Чернигове за каждой воинской частью закреплен священнослужитель

Военнослужащих 8 учебного центра Государственной специальной службы транспорта Украины посетил архиепископ Черниговский и Новгород-Северский УПЦ Амвросий.

В приветственном слове владыка отметил важность мира и покоя в сердцах солдат, уверенности в выполнении своих обязанностей и настойчивости в овладении военными дисциплинами.

«В это сложное время для государства военные должны быть верными присяге на верность народу Украины и с Богом в душе нести свою службу», - отметил владыка.

Также архипастырь совершил молебен за мир и окропил святой водой присутствующих офицеров и солдат. Для библиотеки учебного центра владыка передал книги Святого Писания и видеозаписи жития святых.

Особое внимание владыка Амвросий уделил воинам и воинским частям, которые несут службу на территории епархии.

В связи с событиями в стране архиепископ Амвросий распорядился прикрепить к каждой воинской части священнослужителя, чтобы тот окормлял воинов, для того чтобы поддержать духовно всех военнослужащих в нелегкое для Украины время.

orthodox.com.ua