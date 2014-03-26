Глава Якутска просит вернуть Церкви остров у берегов Аляски

Глава Якутска Айсен Николаев выступил за передачу Русской церкви острова Еловый у берегов Аляски.

Соответствующее обращение Айсен Николаев направил президенту Владимиру Путину, главам обеих палат парламента и МИД, сообщает газета «Известия».

«Я выступаю за восстановление исторической справедливости — возвращение острова Еловый законным владельцам, то есть Русской Православной Церкви», — заявил Николаев.

По его словам, Церковь обладает неоспоримыми правами на остров согласно договору о продаже США территорий Русской Америки.

«Я не первый год серьезно интересуюсь этой историей, ведь якутские ученые уже в течение нескольких лет изучают бумаги и организовали уже несколько экспедиций в США. В 2014 году исполняется 220 лет деятельности Русской православной церкви в Северной Америке, а именно Кадьякской миссии. Когда, как не сейчас, заниматься Русской Америкой?» — задает вопрос Глава Якутска

Документы, доказывающие право Церкви на небольшой островок у побережья Аляски, действительно были обнаружены якутской научной экспедицией в архиве эмигрировавшего из России после революции библиографа Михаила Винокурова.

Правмир