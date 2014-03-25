Синод Элладской Церкви: Православие и масонство несовместимы

Cвященный Синод Элладской Православной Церкви считает масонство несовместимым с православной верой. Об этом говорится в послании, принятом греческими иерархами, сообщает болгарский портал "Двери.bg".

"По предложению Синодальной комиссии по вопросам ересей Священный Синод решил выступить с окружным посланием и подтвердить перед православными верующими свою позицию: ни в прошлом, ни в настоящем в Элладской церкви не было и нет клириков, состоящих в какой бы то ни было масонской ложе", - говорится в документе.

"Таким образом, Священный Синод вновь осуждает масонство и полагает его несовместимым с верой православных христиан", подчеркивается в послании.

Заявление было принято после того, как в греческой прессе были опубликованы снимки, где клирики Элладской Церкви участвовали в собраниях людей, носящих масонские символы.

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