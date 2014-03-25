В Москве покажут документальные фильмы о подвижниках Святой Горы Афон

В рамках вечера, посвященного Святой Горе Афон и ее современным подвижникам будут показаны новые документальные фильмы «Старец Порфирий Святогорец, современный святой православия» и «Отшельники Святой Горы» (в двух частях).

Мероприятие состоится при поддержке Греческого культурного центра, — сообщает afonit.info.

Показ фильмов состоится в среду, 2 апреля 2014, в 18.30, в Московском Доме Национальностей (зал № 2) по адресу:

Москва, ул. Новая Басманная, д. 4, зал № 2 (метро «Красные ворота»).

В мероприятии примут участие директор Греческого культурного центра Теодора Янници и греческий журналист-документалист, автор указанных фильмов Йоргос Теохарис.