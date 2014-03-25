В Тамбовской области священники будут спешить к пенсионерам по вызову SOS

В Тамбовской области в рамках проекта «Копка помощи» появилась возможность вызвать не только скорую и МЧС, но и представителей духовенства.

На днях городской Центр социальной помощи «Опека» заключил соответствующее соглашение с Тамбовской митрополией, — сообщает Новый Тамбов.

«Кнопка помощи» рассчитана в первую очередь на одиноких пожилых людей.

Работать система будет так. При нажатии кнопки SOS, которая находится на обратной стороне специального телефона, аппарат автоматически включает громкую связь и соединяется с Центром помощи. На том конце провода оператор, выслушав подопечного, тут же переключит его на нужный отдел Тамбовской епархии.

Как рассказали в Центре «Опека», за минувший месяц договор на использование мобильной кнопки помощи в Тамбове заключили чуть более 20 пенсионеров и инвалидов. Стоимость услуги составляет почти 500 рублей в месяц.

Правмир

Источник: http://www.pravmir.ru/pensionery-smogut-vyzyvat-na-dom-svyashhennika-nazhatiem-knopki-sos/#ixzz2wykMWINY