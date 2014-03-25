На Херсонщине священники окормляют военнослужащих на блокпостах региона

Военнослужащим, которые несут службу на блокпостах, установленных на границе Херсонской области с Крымом (в Каланчакском и Чаплинском благочиниях), окормляют священники.

По благословению правящего архиерея Херсонской епархии архиепископа Иоанна отцы совершают молебны, проводят духовные беседы с солдатами. Многие военные с благодарностью приняли нательные крестики и молитвословы от них. Во все времена христианской истории в дни лихолетий и испытаний человеческие души с особенной тягой устремлялись к Богу, к Его всесильной помощи, уповая на Его благой Промысл.

Оказывают священники и материальную помощь – теплой одеждой, продуктами питания, средствами личной гигиены.

Вчера, 24 марта, благочинный Чаплинского округа прот. Иоанн Канинец с иконой Божией Матери «Мати Молебница» посетил воинскую часть Вооруженных Сил Украины, размещенную на территории поселкового совета Аскания-Нова. Отслужил молебен со чтением акафиста Божией Матери. Молились о мире в нашей стране и о прекращении всех распрей, раздоров и разделений. Батюшка благословил всех иконой Богородицы и подарил каждому иконку и Акафист Пресвятой Богоматери.

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