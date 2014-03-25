В Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре поклонились Кресту Господню

23 марта, в неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре была совершена праздничная Божественная литургия с поклонением Честному и Животворящему Кресту Господню.

В cубботу вечером на всенощном бдении в центр главного монастырского Свято-Пантелеимоновского храма была торжественно вынесена великая святыня русской святогорской обители – Крест с частицей Животворящего Креста Христова, хранящийся в Афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре. После этого духовенство, братия и паломники во главе с 99-летним настоятелем схиархимандритом Иеремий (Алехиным) в центре храма традиционно совершили поклонение перед святыней, сопровождавшееся земными поклонами и пением праздничной песни: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим».

Праздничная Литургия в храме русского святогорского монастыря, по древней афонской традиции, совершалась ночью. В этот день на Святой Горе Афон богослужения правятся с особенным благоговением и византийским великолепием. А вместо Трисвятого поется песнь «Кресту Твоему покланяемся…».

Начало традиции поклонения Кресту Господню было положено еще во времена первых христиан, когда они подвергались гонениям со стороны язычников. Эта древняя традиция свято хранится на Святой Горе Афон и в частности в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре.

«Крест – хранитель всей вселенной, крест – красота церкви, крест – царей держава, крест – укрепление верующих, крест – ангелов слава и демонов язва». Так объясняет одно из церковных песнопений значение креста для всего мира. «Тростию креста, обмакнув ее в красные чернила Твоей крови, Ты, Господи, по-царски подписал нам прощение грехов» – говорится в одной из стихир праздника.

По слову схиархимандрита Иеремии, вынесение креста на поклонение совершается для того, чтобы напоминанием о страданиях и смерти Господней воодушевить и укрепить постящихся к продолжению подвига поста, ибо без крестоношения и внутреннего самораспятия невозможно человеку побороть страсти и достичь восстановления завета с Богом.

По древней традиции монастырская святыня – Крест с частицей Животворящего Креста Христова, хранящийся в Свято-Пантелеимоновой обители, останется в центре монастырского храма для поклонения братии и паломников в течение всей недели до пятницы, когда перед Литургией будет внесен обратно в алтарь.

Русский Афон