Митрополит Полтавский и Миргородский Филипп: Отделение Церкви от государства не означает Ее отдаления от общества

Правящий архиерей Полтавской епархии Украинской Православной Церкви Митрополит Филипп

В последние месяцы наша многострадальная Отчизна - Украина - переживает непростой период своей истории. В результате чудовищного противостояния, которое произошло на улицах златоверхого Киева, пролилась кровь сотен людей, много изуродованных и искалеченных.

Помня о том, что Бог наш не есть бог вражды, а Бог мира, мы однозначно осуждаем грех убийства, особенно когда гибнут невинные. Призываю всех вас, дорогие мои, возносить молитвы за здоровье раненых, упокоение душ погибших, посильно помогать всем тем, кого постигло горе.

В условиях сложного общественно-политического кризиса, произошедшего в нашей стране, Украинская Православная Церковь остается Церковью украинского народа. Отделение Церкви от государства не означает Ее отделения от украинского общества. Мы, православные христиане, не желаем делить соотечественников на «своих» и «чужих» по политическим, территориальным, национальным, языковым, социальным или любым другим признакам. Для нас, верующих, единство во Христе важнее, чем наши земные различия. В конце 2013 - начале 2014 года мы неоднократно подчеркивали, что выступаем за сохранение целостности Украинского государства, осуждаем любые посягательства любых иностранных государств, которые могут привести к нарушению. Мы должны сохранить единую суверенную соборную Украину для следующих поколений.

Трагические события начала 2014 года навсегда станут печальной страницей в новейшей истории Украины. И мы должны приложить все усилия, чтобы не допустить повторения этого в будущем, чтобы на украинской земле больше никогда не проливалась человеческая кровь.

Всечестные отцы, дорогие братья и сестры, православные христиане земли Полтавской! Путем к Воскресения Христова мы должны идти и до воскресения Украины! А потому, дорогие мои, помня, что и гнев, и милость находятся в Деснице Божьей, призываю Вас усилить пост и приумножить молитвы. Призываю всех молиться - священников и диаконов, монахов и мирян! Пусть совместная молитва за нашу Богом хранимую Украину, народ, власть и войско ее к Господу Вседержителю, Пречистой Деве Богородице, всем святым земли нашей Полтавской поможет восстановить мир, стабильность и благосостояние нашего народа!

Боже Великий, Единый, нам Украину храни!

+ ФИЛИПП

МИТРОПОЛИТ ПОЛТАВСКИЙ И МИРГОРОДСКИЙ

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