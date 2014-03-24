Митрополита Владимира посетили в больнице и рассказали о состоянии дел в епархиях УПЦ

24 марта митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий и архиепископ Криворожский и Никопольский Ефрем в сопровождении митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра посетили в больнице Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Архипастыри рассказали о состоянии дел во вверенных епархиях и получили Первосвятительське благословение на дальнейшие труды.

church.ua