Патриарх Кирилл встретился с главнокомандующим и военнослужащими МВД РФ

23 марта, по окончании Божественной литургии, в Патриарших покоях кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялась беседа Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с первым заместителем министра внутренних дел, главнокомандующим Внутренними войсками МВД Российской Федерации генералом армии Николаем Евгеньевичем Рогожкиным.

Обращаясь к Предстоятелю Русской Православной Церкви, Н.Е. Рогожкин отметил значимость духовного окормления воинов Внутренних войск, которым порой приходится рисковать жизнью и здоровьем, защищая свой народ. Он также сообщил, что руководство МВД поддерживает и опекает семьи сотрудников, погибших или пострадавших при исполнении служебных обязанностей. «У нас нет брошенных, — подчеркнул главнокомандующий. — Детей устраиваем учиться, женам материально помогаем. Так мы делаем по всем регионам, так будем и впредь делать всем миром».

В ответном слове Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил главнокомандующего Внутренних войск за понимание важности духовного фактора в жизни военнослужащих.

Затем в Красном зале Храма Христа Спасителя состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с военнослужащими и ветеранами Внутренних войск МВД России.

Во встрече приняли участие генерал армии Н.Е. Рогожкин, и.о. председателяСинодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Сергий Привалов, священнослужители Русской Православной Церкви, окормляющие воинов Внутренних войск.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к военнослужащим со словом:

«Пока есть такие люди, как вы, будет жить Россия. Когда главным в жизни человека оказывается материальное благополучие, тогда он становится очень слабым, неспособным решать важные задачи. Человек надламывается и говорит: "А мне что, больше всех нужно? Да и зачем все это надо?" Но служба во Внутренних войсках, служба лицом к лицу со смертельной опасностью не может быть продиктована прагматическими соображениями. Никакой земной выгодой нельзя компенсировать человеческую жизнь. Что заставляло наших воинов защищать Родину в Великую Отечественную войну, как и на протяжении всей истории России? Что заставляет человека и сейчас подниматься в атаку и идти навстречу врагу? И эта способность бороться с врагом всегда требует большой внутренней силы.

Вы действительно элита наших Внутренних войск, и я хотел бы сердечно вас поблагодарить. Я рад, что Внутренние войска не бросают своих, заботясь о тех, кто стал инвалидом, о тех, у кого возникают жизненные трудности. Дай Бог, чтобы так было и впредь, потому что нужно чувствовать плечо, нужно чувствовать поддержку товарищей.

Я хотел бы от всего сердца пожелать вам помощи Божией, и особенно внутреннего покоя и утешения тем, кто пострадал, тем, кто стал инвалидом. А мы будем молиться за вас и поддерживать вас. Помните, что Церковь — ваш самый близкий союзник. Церковь никогда не отступает, а если с нами будут доблестные воины, то это дорогого стоит. Давайте вместе защищать наше Отечество, и Бог будет с нами».

Затем Святейший Владыка вручил воинам подарки.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси