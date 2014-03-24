В Сумах очередная провокация у кафедрального собора

22 марта к архиепископу Сумскому и Ахтырскому Евлогию обратились прихожане Спасо-Преображенского кафедрального собора Сумы с жалобой и возмущением по поводу поведения неких лиц. По словам прихожан, эти лица в 15.00 появились у центрального входа в собор с плакатом оскорбительного содержания. В ответ на просьбу сотрудников собора прекратить провокацию они стали нецензурно ругаться, привлекая внимание окружающих.

Прихожане собора, которые наблюдали такое поведение провокаторов, считают, что в данном случае имело место оскорбление чувств православных верующих, грубое нарушение их законных прав и свобод, попытка дестабилизации межконфессионального мира. Люди считают, что провокаторы имеют отношение к раскольнической группировке УПЦ КП, руководитель которой, т.н. «архиепископ Мефодий», отказался подписать «Общее заявление руководителей политических, общественных и религиозных организаций по вопросу сохранения межконфессионального мира и общественного спокойствия на Сумщине», инициированного Сумским областным советом по просьбе архиепископа Евлогия 27 февраля.

Православные верующие выражают решительную готовность защищать храмы и святыни от любых посягательств. Также верующие настоятельно просят власть города и области серьезно отнестись к происходящему и прекратить противозаконные провокационные действия раскольников.

Ввиду того, что провокации в отношении православных верующих не прекратились, в ответ на многочисленные просьбы верующих управляющий Сумской епархией во исполнение своих обязанностей намерен обратиться к органам власти, дабы защитить законные права верующих.

Пресс-служба Сумской епархии УПЦ