Патриарх Кирилл: Кто-то должен иметь мужество и силу защитить свой народ

23 марта, в неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию святителя Василия Великого в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся со словом.

Сердечно всех вас приветствую и поздравляю с воскресным днем. Сегодня третье воскресенье Великого поста, которое посвящено Кресту Господню. На середине храма лежит изображение Креста, и каждый, кто подходит ко Кресту и прикладывается к нему, невольно становится как бы соучастником тех страданий и той крестной смерти, которую принял на себя безгрешный Сын Божий — Господь Иисус Христос.

Мы знаем: если Богу было бы угодно, то и волос не упал бы с головы Сына Его. Если Богу было бы угодно, то воплотившийся Сын Его был бы могущественнее всех земных владык, физически сильнее любого богатыря, обладал бы колоссальной способностью управлять всем миром, всеми царствами земли. Но не для того Господь послал Сына Своего в мир, чтобы Он силой исправил людей, чтобы Он силой дал им благополучие, чтобы Он силой привлек их в рай и сделал счастливыми.

На Кресте совершилось нечто другое — Господь явил Свое бессилие, Свою человеческую уязвимость. Его так легко было арестовать в Гефсиманском саду. Его так легко было бичевать плеткой с металлическими шариками, той самой, которая пробивала человеческое тело до костей, не оставляя ни одного живого сантиметра. Его так легко было приговорить, незаслуженно, к смертной казни, и не к той, которой умерщвлялись сильные мира сего, будучи усечены мечом, но к позорной казни, которой подвергались рабы, деклассированные, как мы бы сегодня сказали, люди, не имеющие никакого значения для тогдашнего общества. Их просто зверски прибивали к крестам. Это была не просто казнь — эта была казнь и издевательство одновременно. Это была казнь и пытка. Это была казнь и свидетельство о полной безвластности, никчемности, слабости человека. Это была позорная казнь.

Почему же всемогущий Сын Божий принял на себя добровольно этот позор, это человеческое поношение, эти издевательства, эти пытки и эту бесславную казнь? Для того чтобы совершить два очень важных дела. Во-первых, отождествить себя с каждым страдающим человеком. Если бы Бог явил себя в силе, в славе, в могуществе земного владыки, то как тогда люди — тяжелобольные, бедные, лишенные власти, проходящие через скорби, раненые, те, кто защищает родину, те, кто находится в тяжелейших жизненных обстоятельствах, в грязи, под снегом, под дождем, — как они обращались бы к Богу, Который Сам пребывает на вершине человеческой власти?

Но каждый из нас в скорби не вправе роптать на Бога, потому что Сын Божий прошел через самую глубину человеческих страданий. Он отождествил Себя с самыми бесправными, с самыми страдающими, с самыми что ни есть неудачниками. Он отождествил Себя с ними для того, чтобы быть рядом с ними, — чтобы они чувствовали Его плечо, плечо не только Бога, но и брата. Вот какому Богу мы поклоняемся. На него нельзя роптать. Его нельзя вопрошать: «Господи, почему же я такой несчастный? Почему мне столько скорбей?» Его можно только просить о помощи — искренне, сердечно, с глубокой верой; и Он помогает — воскрешает мертвых, исцеляет тяжелобольных, обреченных на смерть, дает мужество тем, у кого оно вдруг улетучивается, дает силы тем, кто их вдруг теряет.

Это одно, очень важное, значение креста, но есть и второе значение. Господь взошел на Крест для того, чтобы искупить наши грехи. Человечество совершило, совершает и будет совершать множество грехов. Когда человек совершает много преступлений, его пожизненно заточают в тюрьму или лишают жизни, свидетельствуя, что никакого прощения быть не может, — преступник должен быть либо умерщвлен, либо навсегда остаться в заключении. И если собрать все грехи мира, которые были, есть и будут, то, наверное, все человечество следовало бы пожизненно заключить в тюрьму.

Что же было нужно, чтобы снять со всех нас эту тяжесть греха и ответственности пред Богом? Нужна была жертва, нужна была казнь, но не рядового человека, ведь ни один рядовой человек не может взять на себя все грехи мира. Сам Бог, создавший человека, приходит в мир и принимает на Себя всю ответственность за человеческие грехи. Вот почему Сын Божий подвергается этой позорной казни, — чтобы ответственность пред Богом за наши грехи была искуплена. Как преступник искупает свою вину пред обществом, неся наказание, так Бог добровольно принимает на Себя наказание, чтобы искупить все грехи мира.

И третье. Крест — это не только единичный феномен, связанный с Голгофой, со страданиями Спасителя. Крест есть некая постоянно пребывающая в человеческой жизни ценность, почему Господь и говорит: «Если кто хочет идти за Мной, отвергнись себя» (см. Мк. 8:34 — 9:1). То есть отвергни то, что тебе дорого, чего бы ты хотел достичь, то, что для тебя действительно важно, — отвергни, ибо это не самое главное. Возьми крест свой — не Мой Крест, не Голгофский Крест, который никто не может нести. Свой крест на себя возьми, свои страдания, которые тебе ниспосылаются, и следуй за Мной.

Что означают эти слова? Они означают только одно — что крест, несение скорбей и страданий без ропота, с терпением, мужественно, с верой в Бога, спасает человека. Как тот самый Голгофский Крест, так и наши с вами кресты нас спасают, если мы несем их с верой в Бога, мужественно, терпеливо, без ропота. Как Голгофский Крест помог спасти весь род человеческий, снять с него ответственность за общечеловеческие прегрешения, сохраняя ответственность каждого пред Богом за личные дела, так и наши кресты, которые мы несем, нередко спасают других.

27 марта 1811 года Государь Император Александр I своим указом создал вооруженную охрану России, то, что теперь мы называем Внутренними войсками. Сегодняшний день является памятным для всей нашей страны, а для воинов Внутренних войск — их профессиональным праздником. И сегодня вместе с нами молились эти воины, во главе с главнокомандующим Внутренними войсками России.

Если продолжить рассуждение о кресте, то можно сказать, что крест, который сегодня, в мирное время, несут воины Внутренних войск России, спасает жизни тысяч и тысяч людей. Несение этого креста помогает нашему Отечеству жить в мире, не давая враждебным силам изнутри и извне разрушать наше Отечество. Мы знаем, что именно Внутренние войска Российской Федерации, как ни один иной род войск, сегодня несут потери в живой силе, и все это в мирное время. Этот крест несут на себе молодые люди, сильные, подготовленные, я бы сказал, элита нашего народа — как говорит командующий Внутренними войсками России, подлинно золотая молодежь страны. Какую другую элитную группу можно поставить рядом с вами? Кто еще готов жизнью своей защитить жизнь другого человека в мирное время? И сегодня, когда мы слышим о том, что уничтожена или захвачена группа террористов, что в том или ином боестолкновении погибли наши ребята, очень часто речь идет именно о военнослужащих Внутренних войск России.

Поэтому с особым чувством я совершал сегодня богослужение. Я молился о стране нашей, о властях и воинстве, но особо — о Внутренних войсках Российской Федерации. Пусть Господь даст вам силы, дорогие братья. Вы приносите в жертву свое здоровье, а нередко и жизнь, для того чтобы защитить других. Вы поднимаете на себя крест, который спасает других, и за это вам наша благодарность.

Пусть благословение Божие пребывает на всех нас, дорогие мои, на всей исторической Руси, на державе Российской, на властях и воинстве ея, дабы тихое и безмолвное житие могли проводить миллионы и миллионы людей, которые объединяет Русская Православная Церковь, миллионы и миллионы людей, проживающих на просторах исторической Руси. И для того чтобы было так, кто-то должен иметь мужество и силу защитить свой народ даже в мирное время. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси