Председатель Синодального информационного отдела РПЦ: Московскому Патриарху дороги и русские, и украинцы

Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда рассказал "Комсомолке" о позиции церкви по Украине

- Владимир Романович, сейчас весь мир следит за Украиной, Крымом. Говорили об этом и на прошедшем на днях в Москве заседании Синода Русской церкви. Каковы основные выводы?

— Синод еще раз подчеркнул важность призывов к миру на Украине, прозвучавших недавно в Стамбуле, где с 6 по 9 марта состоялось собрание (синаксис) предстоятелей и представителей Поместных православных церквей. В своем итоговом послании участники собрания подчеркнули, что политическая нестабильность на Украине не должна отразиться на религиозной жизни: недопустим насильственный захват храмов и монастырей, угрозы канонической церкви со стороны раскольников. А также в очередной раз призвали к уврачеванию церковного разделения на основе канонов. Такое единодушие, конечно, разочаровало тех членов так называемого Киевского патриархата, которые, как мы знаем, ранее обращались к Константинопольскому Патриарху и, видимо, в другие Поместные православные церкви. Надеялись они, вероятно, и на то, что современная политическая ситуация на Украине позволит решить вопрос, игнорируя правду церковной жизни. Этого не произошло. Нашим братьям, находящимся в расколе, давно пора признать, что дорога к единству лежит через возвращение в лоно матери-церкви. Иного выхода, точнее, входа, нет.

- Священный Синод посвятил ситуации на Украине отдельное заявление…

- Церковь неоднократно и последовательно высказывала свое отношения к гражданским нестроениям на Украине. Вспомним специальное заявление Синода в декабре 2013 года, заявление Высшего церковного совета в феврале 2014 года,Обращение Святейшего Патриарха Кирилла к чадам Украинской Православной Церкви2 марта этого года…

Принятое в среду Синодом заявление еще и еще раз призывает к миру и молитве, отвергает попытки сделать церковь одной из сторон конфликта, утверждает единство и братство народов, вышедших из единой киевской купели.

Особо хочу подчеркнуть, что в заявлении говорится о миротворческой и объединяющей роли канонической церкви на Украине. Церковь не отождествляется (в отличие от ряда других религиозных организаций Украины) с той или иной стороной конфликта, являясь «единственной силой, которая во имя сохранения гражданского мира может примирить и объединить людей, придерживающихся диаметрально противоположных убеждений”.

Полагаю, что сегодня предельно важно, чтобы те политики, которые берут на себя ответственность за реализацию властных полномочий на Украине, осознали бы огромный миротворческий потенциал церкви.

- В Крыму существует несколько епархий Украинской православной церкви Московского патриархата. Каково их будущее?

- Статус епархий Крыма на заседании Священного Синода не рассматривался. Крымские епархии были и остаются в ведении Русской православной церкви, частью которой является самоуправляемая Украинская православная церковь. Члены Синода подчеркнули, что «Русская православная церковь, объемлющая народы России и Украины, движимая пастырской ответственностью, готова сделать все от нее зависящее для восстановления братских, добрососедских, исполненных взаимного уважения отношений между Россией и Украиной”.

- Действительно ли церковь может сыграть роль в преодолении кризиса, последствия которого вышли далеко за пределы Украины?

- Забота церкви, прежде всего, об украинской пастве, которая разделена в результате насилия и ненависти. Все здравомыслящие люди в мире признают, что регионы Украины отличаются друг от друга по менталитету, языку, политическим предпочтениям. Крайне сложно объединить украинское общество на любом другом основании, кроме духовно-нравственного. Вот почему Украинская православная церковь Московского патриархата является той надгосударственной силой, той сердцевиной украинского народа, которая может воссоединить людей, стоявших по разные стороны баррикад. Надеемся, повторяю, на понимание этого властями Украины.

- А какой видит свою роль церковь в российско-украинских отношениях?

- И они немыслимы без возвращения к общим корням, к ценностям православной веры. Наверное, сегодняшние настроения вызваны во многом попыткой коммунистического режима лишить православные народы духовной истории. Если мы увидим, осознаем свое общее христианское прошлое, то и в настоящем найдем почву для подлинного братства. И здесь мы верим, что Русская православная церковь сможет выполнить свою объединительную миссию. Московскому Патриарху дороги и русские, и украинцы, и представители других народов, благопроцветание и мирная жизнь которых - предмет его молитв и ежедневного патриаршего служения.