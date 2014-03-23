В Киево-Печерской лавре почтили Животворящий Крест Господень

23 марта, в третье воскресенье Великого поста, в неделю Крестопоклонную, Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

Ему сослужили управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископ Макаровский Иларий и духовенство монастыря.

Обращаясь к верующим со словами наставления, архипастырь рассказал о молитвенном почитание Животворящего Креста и несении жизненного креста каждым, кто желает идти за Господом.

За богослужением митрополит Онуфрий рукоположил в сан священника клирика Киевской епархии диакона Александра Мартынова и в сан диакона студента Киевской духовной академии Дениса Волкова

Накануне, митрополит Онуфрий возглавил всенощное Бдение в Успенском соборе Лавры, в конце которой был совершен чин выноса креста.

church.ua