Паломничество на Святую Гору: Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь

Паломничество на Святую Гору Афон, в Удел Божией Матери, для православного христианина всегда духовная радость и праздник. Сколько бы ни бывал на Святой Горе, каждый раз открываешь для себя что-то новое. Во время пребывания на Афоне будто заново духовно перерождаешься, усовершенствуешься. Вновь и вновь открываешь для себя силу и чудодейственность Афона, его благодатных святынь. Святая Гора никогда не оставляет паломника без новых впечатлений. Всякий раз не покидает ощущение, будто ты здесь впервые. Именно такие чувства неоднократно мне доводилось переживать при совершении паломничества на Афон.

И в этот раз Святая Гора открылась мне как-то по-иному, по-новому. На Афоне я бывал уже много раз, посетил почти все его монастыри и скиты. Казалось бы, что нового можно вынести от посещения одних и тех же мест? Это действительно так, но только не на Святой Горе. Ведь Афон – это иной мир, иное измерение, где от человеческого взора сокрыты несметные духовные сокровища, одно лишь прикосновение к которым может целиком изменить жизнь.

Бывая на Афоне, я всегда старался уделять больше внимания посещению греческих монастырей. Так мне когда-то посоветовали в одной турфирме. И я, следуя их совету, так и старался поступать, не уделяя особого внимания Русскому на Афоне Свято-Пантелеимонову монастырю.

Теперь, избороздив Святую Гору вдоль и поперек, я понимаю, как ошибался. Ведь русский Афонский монастырь – это настоящее духовное сокровище, нами недооцениваемое и забытое. Как и я, большинство паломников из России и Украины ошибочно надеются найти какую-то экзотику в греческих афонских монастырях, тем самым, по сути, отрекаясь от собственного тысячелетнего святогорского наследия. Мы обкрадываем самих себя, игнорируя древнюю русскую Афонскую обитель. Во всяком случае, именно так происходило со мной, пока я не открыл для себя по-новому этот очаг древнерусского подвижничества на Святой Горе.

В этом отношении мне повезло, помогла одна из греческих туристических компаний - крупнейший туроператор Греции, услугами которого пользуются практически все российские, украинские и белорусские турагентства, организовывающие паломнические туры на Афон.

Кто не первый раз на Святой Горе, тот знает, что на чартерных рейсах именно этой компании приходится лететь в Салоники из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Минска и других городов. Правда, мало кто знает, что практически все наши туроператоры выступают в роли посредников, заказывая для паломничества на Афон авиаперелет и трансфер именно у этой греческой турфирмы. Я и сам над этим никогда не задумывался, хоть и замечал, что лететь в Грецию приходится на самолетах именно этой компании. И, несмотря на это, всегда заказывал и визу, и авиаперелет, и трансфер с гостиницей у турагентств, которые, как оказалось, являются всего лишь посредниками, которые зарабатывают на моей неосведомленности.

Наверное, так продолжалось бы и дальше, если бы я не обратил внимание на заинтересовавший меня паломнический маршрут на Афон. Это была специальная восьмидневная программа паломничества на Святую Гору Афон с пребыванием в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре. Программа так и называется: «№ 2. Паломничество на Святой Афон. Русский монастырь св. вмч. Пантелеимона».

В стоимость этого тура входит страховка, заказ разрешения на посещение Афона, авиаперелёт в обе стороны, трансфер аэропорт – Урануполи – аэропорт, проживание и питание в первую и последнюю ночь в гостинице Урануполи, а также проживание в гостинице Афонского Пантелеимонова монастыря, экскурсия и т.д. Все вместе это стоит всего лишь около 500 евро. Кроме того, здесь же можно заказать шенгенскую визу в Грецию. Срок ее оформления около 6 рабочих дней, стоимость – всего 60 евро.

В общем, заказав весь пакет, я остался доволен. И даже сэкономил деньги...

Весь тур рассчитан на 8 дней и 7 ночей. В первый день мы прилетели в аэропорт Салоники, где нас организованно встретили и обеспечили трансфер в Урануполи. Здесь нас разместили в комфортабельном отеле. Наутро, позавтракав в гостинице, организованно получили демонитирионы (разрешение на пребывание на Афоне) и, купив билеты, в 9:45 отправились на пароме в Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь, где нас тепло встретил архондаричный – монах, ответственный за поселение паломников, который и разместил нас в монастырской гостинице.

Все было заранее договорено между паломническим центром и афонским монастырем св. Пантелеимона, поэтому никаких проблем не возникло.

Глава св. вмч. Пантелеимона Целителя в Афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре

Эта поездка и пребывание в Русском Афонском монастыре св. Пантелеимона оставили яркие впечатления. Я не раз уже бывал в Пантелеимоновом монастыре, но без серьезного знакомства с его многочисленными святынями и замечательными насельниками. В этот раз особенно меня поразили экскурсии по монастырю, во время которых я мог спокойно помолиться и приложиться к многочисленным чудотворным и целебным святыням обители.

Так в главном соборе русского Свято-Пантелеимонова монастыря в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона, мы приложились к честной главе этого великого святого - бесценному украшению и сокровищу как храма и русской обители, так и всей Святой Горы Афонской. Как известно, многочисленные паломники многократно получали и получают исцеления и чудотворения от главы св. Пантелеимона Целителя. Помолиться и приложиться к ней здесь можно без очередей.

Также в этом храме можно приложиться к части Древа Креста Господня и св. мощей св. Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, главе св. преподобномученика Стефана Нового, главе св. преподобномученицы Параскевы, ребру св. великомученицы Марины, частице мощей св. Иосифа Обручника, св. Апостола Фомы, преподобного Симеона Столпника, св. мучеников Георгия Победоносца, Димитрия Солунского и многих других. Здесь же пребывает значительная часть от камня, отваленного от гроба Господня, из которого сделан седмисвещник.

Второй собор русского святогорского монастыря – Покрова Пресвятой Богородицы. Здесь пребывают части Животворящего Древа Креста Господня, части мощей св. Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, св. Апостолов Петра, Андрея Первозванного, Матфея, Луки, Филлиппа, Фомы, Варфоломея, Варнавы, Иоакова Алфеева, Тимофея, Прохора, Фаддея, св. Анны – матери Пресвятой Богородицы, св. равноапостольной Марии Магдалины, св. первомученика Архидиакона Стефана, св. Архидиакона Лаврентия, св. праведного Иосифа Обручника, св. Дионисия Ареопагита, св. равноапост. царей Константина и Елены, святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, Афанасия Александрицского, Григория Нисского, Кирилла Иерусалимского, Амвросия Медиоланского, Иоанна Милостивого, Григория Паламы и многих других.

Всего в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре хранятся части мощей более 300 греческих, русских, грузинских святых, к большинству из которых за дни пребывания в обители я смог свободно приложиться, помолиться и испросить помощи.

Особо почитаемы хранящиеся здесь главы и части глав св. вмч. Пантелеимона Целителя, прп. Силуана Афонского, верхняя часть главы св. Апостола и Евангелиста Луки, сщмч. Анфима Никомидийского, прпмч. Игнатия Афон­ского, Евфимия Афонского и Акакия Афонского, часть от левой ноги св. aп. Андрея Первозванного в серебряном ковчеге, часть правой руки св. прав. Иоанна Русского и многие другие святыни. Поэтому у этих святынь я старался провести как можно больше времени.

В русском Афонском монастыре доступны для поклонения чудотворная икона Матери Божией, именуемая “Иерусалимскою”, икона Матери Божией «Ка­занская», икона Матери Божией «Игумения Святой Горы Афонской», икона св. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, древняя икона св. великомученика и целителя Пантелеимона, икона св. священномученика Харалампия и другие. Пред ними я молился все дни пребывания в обители.

Помимо Пантелеимонова и Покровского храмов, особо запомнился в русском монастыре древний храм во имя святителя Митрофана, а также параклис или меньший храм Успения Пресвятой Богородицы. Кроме этого, на территории русского монастыря действует еще около 30 малых храмов (параклисов), в том числе и единственный в мире храм в честь Всех Святых Русских князей и царей.

Костница в Афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре

Близ монастыря находится гробница с церковью во имя Апостолов Петра и Павла, где упокаиваются братия, и где по древней афонской традиции расположена костница с многочисленными главами подвижников русской святогорской обители. Ночные богослужения в костнице, обставленной по всем сторонам стен от пола до потолка стеллажами с черепами святых иноков, оставляют особенно незабываемые впечатления.

Святыни и достопримечательности Русского Афона с большой любовью были показаны братией Пантелеимонова монастыря во время экскурсий.

Но, что больше всего удивило, и чего я не видел ни в одном другом монастыре Афона – это организованная экскурсия по недавно открытому уникальному музейно-библиотечному комплексу монастыря, посвященному тысячелетнему наследию русского монашества на Афоне.

Музей в Афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре

Музей монастыря меня поразил. В нем собрана богатейшая коллекция экспонатов: древние рукописи, редкие книги, богослужебные облачения, церковная утварь, иконы, картины, статуэтки, механизмы, инструменты, предметы быта, фотографии и многое другое. Все это связано с историей и наследием Афона. Представлены здесь как экспонаты эпохи античности: времен греко-персидских войн, Александра Македонского и Римской империи, когда на Афоне располагались древнегреческие города-полисы, так и экспонаты времен Византийской империи и турецкого владычества.

Знакомство с музеем и его уникальной коллекцией позволяет паломникам приобщиться к богатейшему наследию, культуре, духовности и истории Святой Горы и Русского Афона.

Музей в Афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре

Ничего подобного я не встречал ни в одном другом монастыре Афона. Здесь, в одном месте, представлена вся его история и все многовековое наследие Святой Горы, так что для их изучения, по сути, теперь нет надобности обращаться в каждый отдельный афонский монастырь или скит, которых на Афоне более сорока. Культурная программа, экскурсии и ознакомление с экспонатами и историей Афона, которые организуют специалисты монастырского музея, совмещены с не менее ценным приобщением к величайшим святыням Русского Афона, его многочисленным целебным мощам святых и чудотворным иконам, совершением поклонения им, участием в богослужении и многим другим. Все это вместе, как мне кажется, способствует внутреннему переосмыслению и оздоровлению - как духовному, так и телесному.

Афонский Свято-Пантелеимонов монастырь

Приятно порадовала меня и возможность заказать в русском монастыре экскурсию по другим обителям Святого Афона. Для этого в Пантелеимоновом монастыре имеется комфортабельный автобус на 30 человек, который в сопровождении опытного гида с богословским образованием обеспечивает путешествие паломнической группы по другим древним обителям Святой Горы. И если раньше, чтобы заказать подобную услугу у греческих проводников, нужно было заплатить им несколько сот евро, то здесь, в русском монастыре, мне это обошлось всего лишь в 20 евро. Разница существенная.

Внутренний вид храма Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря

Было приятно ощутить в Пантелеимоновом монастыре традиционное славянское гостеприимство, открытость и радушие, а еще - русский язык, как в общении, так и на богослужении. На Афоне это ощущается особенно остро, поскольку практически во всех греческих монастырях на русских паломников, не владеющих греческим языком, смотрят как-то уж свысока и надменно. Это ощущается буквально во всем, особенно если с вами нет опытного переводчика.

В последнюю поездку я совершенно по-новому открыл для себя русский Афонский монастырь св. Пантелеимона – наше духовное сокровище, наша национальная гордость и наша культурная твердыня.

Петро-Павловский храм с костницей Свято-Пантелеимонова монастыря

Игорь Михайлов - для "УНИАН-Религии"