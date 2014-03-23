Старинную фотографию Киево-Печерской лавры представят в Европе

В рамках проекта Europeana Photography с 11 апреля по 2 июня сего года в историческом дворе в центре итальянского города Пиза будет проходить международная мультимедийная выставка «Все наше прошлое», посвященная первому веку существования фотографии.

Среди многочисленной экспозиции раритетных фотоснимков будет и украинская фотография, а именно «Вид Киево-Печерской Лавры с юга» конца XIX – ХХ веков, которую любезно предоставил Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник.

Планируется что экспозиция выставки будет передвижной и архивную фотографию всеправославной святыни начала прошлого века смогут увидеть во многих городах Европы.

lavra.ua