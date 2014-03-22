В Киево-Печерской лавре завершена реставрация икон Трапезной церкви (фото)

В течение февраля и марта сотрудниками отдела научной реставрации и консервации Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника проводились консервационно-реставрационные работы шести икон начале 1909 г. авторства Г.Попова с наместного ряда иконостаса Трапезной церкви Святых Антония и Феодосия, а именно: «Христос Вседержитель», «Богоматерь с младенцем», «Св. Кирилл и Мефодий», «Св. Антоний и Феодосий Печерские», «Успение» и «Вознесение».

Как сообщает сайт Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, во время работ осуществлено общее обеспыливание, удалены поверхностные загрязнения и копоть, произведено укрепление красочного слоя и тонирование в местах потерь.

Работы выполнены ведущим научным сотрудником Оксаной Белак, младшим научным сотрудником Галиной Марченко, художником-реставратором II категории Ольгой Лисаневич и художником-реставратором III категории Мирославой Григой.

Совсем скоро отреставрированные иконы займут свое место в иконостасе церкви.