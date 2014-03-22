Освящен отреставрированный Крестовоздвиженский храм Киево-Печерской лавры

22 марта, в день памяти 40 мучеников Севастийских, по завершении внутренних ремонтно-реставрационных работ, проводившихся последний год, освящен Крестовоздвиженский храм на Ближних пещерах.

Чин освящения и Божественную литургию возглавил Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий, которому сослужили управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, епископы - Нежинский и Прилуцкий Ириней, Макаровский и Ирпенский Климент, Бородянский Варсонофий, насельники монастыря в священном сане.

После Евангельского чтения митрополит Онуфрий обратился к верующим с архипастырским словом и поздравил всех со знаменательным событием в жизни обители.

*** Крестовоздвиженская церковь расположена над Ближними (Антониевыми) пещерами. Она была построена в 1700 г. на месте деревянной, на средства полтавского казацкого полковника Павла Семеновича Герцика. В тот же год она была освящена митрополитом Киевским Варлаамом (Ясинским) при архимандрите Иоасафе (Кроковском). Архитектура храма до нашего времени сохранилась без существенных изменений. В Крестовоздвиженском храме хранятся святыни: список иконы Успения Пресвятой Богородицы; икона Воздвижения Честного Креста Господня с частицей Крестного древа; перст св. первомуч. архидиак. Стефана; Киевская-Барская икона Пресвятой Богородицы.

church.ua