Учебный комитет УПЦ проверил деятельность Луганского богословского университета

20 марта, выполняя благословение Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия, инспекционная комиссия Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ в составе председателя Учебного комитета епископа Ирпенского Климента, архиепископа Сумского и Ахтырского Евлогия, епископа Новомосковского Евлогия, священника Александра Бахова, Куст Г.И. провела проверку деятельности Луганского Богословского университета имени Архистратига Михаила.

Члены инспекционной комиссии ознакомились с учебно-методической, уставной и кадровой документацией семинарии, а также провели срез успешности усвоения учебной программы подготовки бакалавров богословия среди студентов 3-4 курсов.

Во время встречи с преподавательским составом во главе с ректором ЛБУ протоиереем Владимиром Конончуком епископ Климент рассказал об основных задачах, которые стоят перед духовным образованием на современном этапе и ответил на вопросы, которые касались организации учебно-воспитательного процесса.

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