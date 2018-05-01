Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний: Как нести свой крест?

Интервью к воскресенью третьему Великого поста — Неделе Крестопоклонной.

«Время трезвости, внутренней собранности, смелости и готовности»

Ваше Высокопреосвященство, приближается Крестопоклонная неделя Великого поста. Каков ее идейный смысл?

Великий пост – это наш путь к Пасхе, путь к Воскресению. Это путь труда и самоотречения, который пролегает через восхождение на Голгофу. Изнемогая на этом пути, мы нуждаемся в примере, вдохновляющем на дальнейший подвиг, в силе, укрепляющей нас. Поэтому Православная Церковь посреди великопостного пути выносит на поклонение своим верным чадам Крест Христов. Это напоминает нам, что мы не одни на своем пути – с нами Христос, Который Сам прошел этим путем и потому может и нас поддержать в нашем подвиге.

Взирая на Крест, мы вспоминаем и о воскресении Христовом, которое последовало за Его смертью на кресте. В этом и заключается глубинный смысл Крестопоклонной недели. Мы получаем благодатное подкрепление в середине поста.

Конечно, пост – это определенная жертва, на которую человек идет вполне осознанно, как сказано в Священном Писании: Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее (Мк. 8:35). Это единственный возможный путь к совершенству в Боге.

Действительно, время Великого поста – это время трезвости, внутренней собранности, смелости и готовности. Борясь со своей ленью, мы должны воспрянуть от греховного сна и посмотреть правде в лицо, не ища никаких способов увернуться. Все просто и ясно, как в Нагорной проповеди: да, да; нет, нет (Мф. 5:37).

На прошлой неделе Православная Церковь вспоминала Собор всех преподобных Печерских. Эти святые подвижники «заключили себя во гробы», как поется в тропаре, но, подобно зерну, не погибли, а проросли и принесли сугубый плод. Это пример для нас, как можно исполнить Божию заповедь. Необходима лишь решительность, по слову преподобного Серафима Саровского. Поэтому нужно стать рядом со Христом и идти вместе с Ним. В Евангелии так и говорится: Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною (Мк. 8:34).

«Во-первых — добровольность…»

Владыка, какие условия необходимы человеку в духовной жизни, чтобы как должно нести свой крест?

Эти условия ясно выражены в приведенных словах Спасителя. Во-первых, это добровольность: «Кто хочет идти за Мною…»

Господь, создавая человека, наделил его свободной волей, которой тот властен распорядиться по своему усмотрению. Хотя, конечно же, Бог желает только блага Своему созданию: Жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое(Втор. 30:19).

Нам всем памятен богословский вопрос о том, может ли Бог создать камень, который Сам не смог бы поднять. И вот этим камнем является человек. Без его согласия и усилия невозможен какой-нибудь сдвиг в сторону духовного возрастания. В Откровении Иоанна Богослова приводятся такие слова: Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною (Откр. 3:20). Бог не выламывает двери человеческого сердца силой, а терпеливо ждет.

Итак, первое условие для несения своего креста – добровольность, согласие идти со Христом.

Во-вторых, нужно отвергнуться себя, т.е. осознать свою духовную нищету и беспомощность, отказаться от своей греховной воли и отдать себя всецело в руки Божии.

Перед началом Великого поста мы вспоминали Адамово изгнание, когда через непослушание Божьей воле первый человек лишил себя блаженной жизни с Господом. И вот пост является для нас возможностью приучить себя послушанию Богу.

В-третьих, нужно взять свой крест и быть готовым нести его безропотно, вверившись воле Божией, с осознанием того, что Господь ничего не дает сверх наших сил. Это значит, что мы должны добросовестно исполнять свои обязанности в семье, на работе, в обществе, терпеливо переносить невзгоды и испытания, встречающиеся на жизненном пути.

И последнее условие – идти за Христом. Помните, как апостол Фома, которого многие по привычке называют «неверующим», услышав о покушении на жизнь Спасителя, сказал остальным ученикам:Пойдем и мы умрем с Ним (Ин. 11:16). Зачастую бывает так, что мы сами для себя выбираем, в каком объеме будем выполнять Божьи заповеди. Однако нам нужно решиться: если идти за Христом, то идти всецело, до конца.

Апостол Павел спрашивает своих современников: Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? (Рим. 6:3). Действительно, само слово «крещение», означающее вхождение в жизнь Церкви, очищение от греха, духовное рождение, неразрывно связано с крестом, с крестоношением.

Таким образом, лишь неся свой крест, идя вместе со Христом на Голгофу, мы достигаем своего предназначения.

«Тяжело нести крест, потому что все силы мы направляем не на его несение, а на сбрасывание»

По сути, вся жизнь человека связана с крестом: от крещения до самого погребения, когда он ложится под сень креста. Но не упадет ли человек под тяжестью возложенной на него ноши?

В самом деле, вся жизнь человека проходит под знаком креста. Что касается его тяжести, то Господь успокаивает нас, чтобы мы от одной только мысли о кресте не ужаснулись. Он говорит, что взявший на себя Его иго обретет покой своей душе, потому что иго Его благо и бремя Его легко есть (Ин. 11:30).

Опытные духовники замечают: нам тяжело нести свой крест, потому что все свои силы мы направляем не на его несение, а на его сбрасывание. Но нам нужно понимать, что крест – это не только ноша, но и благодатная помощь Божия.

Владыка, что бы Вы могли сказать о крестном знамении? Что оно значит в жизни христианина?

Православная Церковь в песнопении поет: Господи, оружие на диавола крест Твой дал еси нам.

Крестное знамение, которое мы на себя возлагаем, имеет несколько значений. Во-первых, им выражается вера в Триединого Бога и соединение божественной и человеческой природ в Иисусе Христе. Вместе с тем, мы исповедуем веру в Спасителя, распятаго за ны при Понтийстем Пилате, и то, что именно через Его крестную смерть люди получили избавление от власти греха и жизнь вечную.

Во-вторых, осеняя себя крестным знамением, христианин освящает свой ум, внутренние чувства и телесные силы. Также крестом он освящает и то, с чем соприкасается в повседневной жизни.

В-третьих, крестное знамение, совершаемое с верой, помогает человеку побеждать зло и творить добро, преодолевать искушения и страсти. Именно поэтому крест для нас — не только ноша, но и помощь Божия: человек делает усилие, а Бог посылает результат. Потому апостол Павел признается нам: Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, а я для мира (Гал. 6:14).

Владыка, Вы говорили, что крест, который выносится на середину храма, является укреплением для верующих в их подвиге поста. В чем именно оно заключается?

Православие очень живо и радостно ощущает близость к Богу, возможность каждого человека говорить с Ним лицом к лицу. В нашем символе веры мы постоянно слышим: нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес. Бог не возгнушался нами, и уже само это вселяет в нас надежду и оптимизм.

А крест, который лежит посреди храма, является для нас свидетельством того, что Бог в Своей любви к человеку пошел до самого конца– до крестной смерти (см. Ин. 3:16). И мы, ради того, чтобы быть с Ним, должны сделать тоже самое.

Народная мудрость гласит: «Бог терпел и нам велел», и христиане находили для себя в этом вдохновение к совершению великих подвигов.

Нам же нужно постараться достойно пройти поприще Великого поста до конца, чтобы услышать евангельский призыв на пасхальный пир веры: Добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего (Мф. 25:21).

"Православіє в Україні"