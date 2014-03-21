В Корецком женском монастыре почтили чудотворный образ «Споручница грешных»

20 марта, в день праздника в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных» в Свято-Троицком Корецком женском монастыре была совершена Божественная литургия.

Чудотворный образ Божией Матери «Споручница грешных» является главной святыней обители, к которой постоянно устремляются многочисленные паломники. Название свое икона получила от надписи на окладе „Я Споручница грешных к Своему Сыну...”. До XVII века это была родовая икона князей корецких и именовалась „Благодатной”, потому что постоянно предоставляла свою благодатную помощь княжеской семье, а затем и сестрам обители и богомольцам.

Праздничное богослужение возглавил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий. Его Высокопреосвященству сослужили митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр; архиепископ Ровенский и Острожский Варфоломей, епископ Макаровский Иларий, Днепродзержинский и Царичанский Владимир, а также многочисленное духовенство.

После Литургии был отслужен молебен с молитвой к чудотворной иконе Божией Матери «Споручница грешных».

church.ua