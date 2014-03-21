Митрополит Софроний - сторонникам Путина: Исправьте преступные ошибки против народа, потому что Бог вам этого не простит!

Митрополит Черкасский и Каневский Софроний (Дмитрук), управляющий местной епархией Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата), выступил с обращением к землякам-черкасщанам, которые состоят на государственной службе России и поддерживают Президента РФ Владимира Путина в военной интервенции против Украины, сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на черкасский сайт "Про главное".

"История ценит тех людей, которые независимо от обстоятельств, места проживания и гражданства всегда помнят откуда они происходят, где их родина, где укоренен их пуп, -- отметил митрополит Софроний. -- Однако за всю свою историю Украина знала много случаев измен. Никуда не делись предатели и в наше время. Понимаю - деньги, слава, влияние, власть, а совесть где? Где проявлена ​​совесть к своему народу?"

Иерарх УПЦ обратился к представителям высшего эшелона власти России, в частности, к председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко, которая законодательно поддержала обращение Президента России о введении войск на территорию Украины, а также к министру культуры России Владимиру Мединскому, который был одним из организаторов сбора подписей среди российских деятелей культуры в поддержку действий Владимира Путина в Крыму.

"Мне стыдно за вас, Валентина Матвиенко, я же с вами встречался, когда вы приезжали в Черкассы... обидно за ваших родственников, которые еще живут в Черкассах. Здесь ваша школа, медучилище, воздух днепровский - вы же выросли на этом, то как же смогли так подло поступить по отношению к своему народу, призывая того бандита Путина (его нельзя иначе назвать) посылать сюда, на ваших земляков, войска? Я хотел бы посмотреть в глаза министра культуры России из Смелы (город в Черкасской области -ред.). Какая у него культура? Или он знает историю, знает о страданиях украинцев? -- Обратился митрополит к бывшим землякам. -- Люди добрые, опомнитесь! Кому вы служите? Почему вы предали родину, уехали из Украины и строите счастливую жизнь для россиян, которой там на самом деле и нет.Почему не хотите строить ее для украинцев? Если вы такие умные и ваш мозг работает болше чем на четыре процента, то опомнитесь. Исправьте свои страшные и преступные ошибки против своего народа, потому что Бог вам этого не простит!"

Напомним, ранее епископы и священники УПЦ выступили с осуждением военной интервенции России в Крым. В частности, протоиерей Александр Акулов от имени многих священников УПЦ назвал военное вторжение в Украину «ошибочным шагом руководства России». Глава «военного» отдела УПЦ митрополит Августин (Маркевич) благословил украинцев на защиту страны от посягательств российской армии. Другой архиерей УПЦ епископ Филарет (Кучеров) выступил с открытым заявлением к Президенту РФ, в котором призвал его к "стремительному выводу войск с территории Украины" и предупредил об ответе перед Богом за действия, которые могут привести к братоубийственной войне между братскими православными народами. Местоблюститель Киевской кафедры УПЦ митрополит Онуфрий (Березовский) дважды просилРоссию не допустить вооруженного конфликта и сделать все возможное для сохранения территориальной целостности Украины. В свою очередь пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ, глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерей Георгий Коваленко заявлял, что, вводя на Украину войска, Россия нарушает заповеди «не убий» и «не желай дома ближнего твоего».

В марте 2014 г. священники УПЦ приезжали в Крым для поддержки украинских моряков, которых командующий Черноморским Флотом России Александр Витко склонял к измене. В эти же дни другие священники УПЦ помешали российским войскам атаковать украинскую военную часть в Крыму.

Священнослужители УПЦ также свидетельствуют, что крымский кризис сплотил народ Украины независимо от конфессий и языка.