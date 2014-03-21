Сегодня вечером ночное богослужение на Афоне - в прямой интернет-трансляции

Интернет-радио Pemptousia FM в пятницу 21 марта в 21 час по киевскому времени начнёт прямую трансляцию из греческого города Спата.

Там в рамках «Трех дней Афона» состоится ночное богослужение, которое возглавит игумен святогорской обители Ватопед архимандрит Ефрем, — сообщает Путеводитель по Афону.

Оно будет состоять из третьей части Акафиста Пресвятой Богородице, Утрени и Божественной Литургии. На Афоне и в Греции Великим постом Акафист Пресвятой Богородице читают по пятницам в течение пяти недель: сначала по частям, а потом целиком.

В богослужении примет участие один из лучших на Святой Горе братский хор Ватопедского монастыря. Трансляцию можно увидеть на главной странице сайта: http://www.pemptousia.gr (нажав на баннер Pemptousia FM)

Правмир