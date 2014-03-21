В Луцке презентовали уникальный труд, посвященный Волынской духовной семинарии

Волынская духовная семинария со времени своего основания играла и продолжает играть очень важную роль в жизни Православной Церкви на Волыни. Из стен этой духовной школы вышло немало выдающихся и самоотверженных пастырей Церкви Христовой, многие выпускники этой семинарии стали мучениками и исповедниками во времена господства безбожия на нашей земле. Интересным и своеобразным, одновременно и непростым был период существования Волынской духовной семинарии в Луцке в 1945 -1964 годах, до ее закрытия во времена хрущевских гонений на Церковь. Именно этому периоду посвящена исторический труд председателя издательского отдела Волынской епархии протоиерей Александр Федчук, презентация которой, по благословению митрополита Волынского и Луцкого Нифонта, состоялась 20 марта.

Участие в презентации, на которую кроме журналистов были приглашены воспитанники ВДС, приняли участие, кроме автора книги протоиерея Александра Федчук, ректор ВДС протоиерей Рустик Капауз, председатель Информационно-просветительского отдела Волынской епархии протоиерей Валентин Марчук, а также женщина покойного долголетнего служителя Православной Церкви на Волыни протоиерея Алексея Вислоцкий, который был именно в освещен в книге период студентом, а впоследствии и преподавателем ВДС, Раиса Вислоцкий, и дочери блаженной памяти отца Алексея сейчас преподаватели ВДС Татьяна Леуш и руководитель хора храма Всех святых Земли Волынской Луцка Мария Федосюк-Вислоцкий .

«В данном контексте автор труда отец Александр стал автором уникальной книги, он много времени провел в архивах и этот период истории нашей духовной школы интересен потому, среди нас живут свидетели этих событий, в том числе и матушка Раиса», - отметил председатель Информационно-просветительского отдела Волынской епархии протоиерей Валентин Марчук.

Рассказывая о своей работе отец Александр Федчук заметил, что она продолжалась два года и в течение этого времени работать пришлось много, в частности в архивах священник провел не один день. «Такого фундаментального исследования этого периода еще не было, я кроме работы с документами общался и с людьми, в частности с матушкой Раисой, с нашими старшими священниками, в частности с протоиереем Валентином Ненастьем. Я описал и то как жили и учились семинаристы, как шел учебный процесс. Очень приятно было «встретиться» в ходе исследования с нашими старшими священниками как с молодыми людьми, ведь это было время на который пришлись их молодые годы. И даже при общении они сами вспоминали уже подзабытые ними моменты », - рассказал батюшка.

Стоит заметить, что в свое время именно в Волынскую духовную семинарию сначала хотел поступить абитуриент Виктор Сабодан - ныне Предстоятель нашей Церкви Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир. «Я нашел это документ и на обложку книги вынес его макет», - сказал протоиерей Александр Федчук.

«Я помню эти годы, когда именно в это время действовала наша духовная семинария. Я прочитала эту книгу отца Александра и хочу сказать, что действительно описано все хорошо и точно. Я хочу сказать несколько слов о тогдашнем преподавательский коллектив семинарии, это был особый коллектив, и в духовном и в интеллектуальном плане. Хотя времена были непростые, наши дети, например, были неприятности в школе за то, что ходили в церковь. Размышляю и первых выпускников, некоторые из них и до сих пор живет и служит Церкви Христовой », - поделилась впечатлениями Раиса Вислоцкий.

Сама книга «Волынская духовная семинария 1945-1964 годы» была издана издана на средства митрополита Волынского и Луцкого Нифонта.

Кроме книги о Волынскую духовную семинарию состоялась и презентация сборника нот песнопений Божественной Литургии «Хвали душе моя Господа» автором мелодий которых является Татьяна Леуш - дочь протоиерея Алексея и Раисы Вислоцкий. Кроме собственно постное песнопений Божественной Литургии, таких как «Херувимская», «Единородный Сыне», и Антифоны сборник содержит и обработки народных украинских колядок. Это, к слову. уже не первая сборка Татьяны Леуш. «Я люблю церковное пение с детства, пела в архиерейском хоре сначала Свято-Троицкого собора. затем Свято-Покровского храма, а сейчас пою в хоре «Волынские колокола» храма Всех святых Земли Волынской », - рассказала Татьяна Леуш.

Стоит также заметить, что этим коллективом руководит ее сестра Мария Федосюк-Вислоцкий, и сам этот хор известен уже во многих странах Европы. А недавно. 10 марта, этот хор пел заупокойное богослужение во время чествования жертв трагедии села саг ринь на Холмщине где именно 70 лет назад было уничтожено все его население, состоялось массовое убийство православных Украинской. «Наш отец сам родом из Холмщины, и возможно среди погибших есть и наши родственники. Панихиду тогда возглавил архиепископ Авель, было много духовенства и паломников », - рассказала Мария Федосюк-Вислоцкий.

Подытоживая, ректор ВДС протоиерей рустик Капауз отметил, что издание этих книг является чрезвычайной важным: «хочу поблагодарил особенно голове нашего епархиального Информационно-издательского отдела отцу Валентину, за то, что он присоединился к этому делу, к информированию широкой общественности об этих вещах.А книга о семинарии, в частности - это наша история, и очень хорошо, когда наши нынешние студенты будут читать эту книгу, будут эту историю знать ».

Кроме собственно представленных изданий отец Валентин ознакомил представителей СМИ с изданиями Киевской Митрополии УПЦ - «Шевченкиадою» Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и сборником молитв об искоренении ненависти и злобы и приумножения мира и любви в Украине.

«В Предстяотеля украинской Правсолавнои Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира было очень много« Кобзарей », эти книги он почти все подарил разным учреждениям. А сборник молитв за мир было заключено нашим Предстоятелем именно ч времена последних тяжелых событий », - сказал глава информационно-просветительского отдела Волынской епархии протоиерей Валентин Марчук.

Сайт Волынской епархии УПЦ