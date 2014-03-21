В Киево-Печерской Лавры завтра будет освящен Крестовоздвиженский храм

В субботу, 22 марта, в день памяти 40 мучеников Севастийских, будет освящен Крестовоздвиженский храм на Ближних пещерах. Начало освящения в 8.00, после чего будет совершена Божественная литургия.

Как сообщает сайт Киево-Печерской Лавры, это знаменательное событие в жизни обители происходит после завершения внутренних ремонтно-реставрационных работ, которые проводились в течение последнего года.