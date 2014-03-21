В Киево-Печерской Лавры завтра будет освящен Крестовоздвиженский храм
11:26, 21 марта 2014Православие
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В субботу, 22 марта, в день памяти 40 мучеников Севастийских, будет освящен Крестовоздвиженский храм на Ближних пещерах. Начало освящения в 8.00, после чего будет совершена Божественная литургия.
Как сообщает сайт Киево-Печерской Лавры, это знаменательное событие в жизни обители происходит после завершения внутренних ремонтно-реставрационных работ, которые проводились в течение последнего года.
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