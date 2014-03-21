Отошел ко Господу Республиканский благочинный Крыма протоиерей Михаил Халюто

20 марта после продолжительной болезни отошел ко Господу Республиканский благочинный Симферопольской и Крымской епархии, настоятель храма Всех Крымских Святых и Феодора Стратилата протоиерей Михаил Халюто.

Протоиерей Михаил Митрофанович Халюто родился 2 января 1940 г. в селе 3-я Николаевка Могилевского р-на Могилевской области.

С 1947 г. обучался в семилетней школе, которую успешно окончил в 1954 г. В этом же году поступил в среднюю школу. После окончания ее поступил в 1958 г. в Ленинградскую Духовную семинарию, которую окончил в 1962 г. В 1962 г. рукоположен во диакона, а позднее, в этом же году, во священника. С 1962 по 1976 гг. служил на приходах Орловской области.

С 1977 по 1979 гг. – в Ставропольской, а затем Костромской епархиях. В 1980 г. – священник Свято-Троицкого кафедрального собора г. Симферополя. В 1982 г. назначен настоятелем храма Всех Святых г. Севастополя, а в 1985 г. вновь священник Свято-Троицкого кафедрального собора г. Симферополя. В 1988 г. переведен настоятелем храма всех Крымских Святых г. Алушта, а также благочинным приходов Крымской епархии. Довольно продолжительное время занимал должность секретаря Симферопольской и Крымской епархии. Неоднократно был награжден священническими и церковными наградами.

В последние годы на его долю выпали тяжкие болезни, которые батюшка переносил с христианским терпением и смирением, сохраняя радостное и приветливое состояние духа. Воистину благословен был путь его жизни и пастырского служения. Отец Михаил стяжал по себе добрую память в сердцах многочисленных прихожан и собратьев по алтарю. О нем позволительно сказать: Подвигом добрым подвизался, течение совершил, веру сохранил, и теперь готовится ему венец правды (2 Тим. 4, 7-8).

Вечная память и блаженный покой новопреставленному протоиерею Михаилу.

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