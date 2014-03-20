В Москве создадут уникальный Мемориальный комплекс в память воинов-афганцев. Как сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата, такое решение было принято сегодня на встрече настоятеля прихода священномученика Игнатия Богоносца в Новогиреево священника Виктора Родина и председателя Союза ветеранов Афганистана Восточного административного округа Владимира Третьякова.

Мемориальный комплекс расположится на Зеленом проспекте. В него войдут новый собор, который будет возведен в рамках Программы «200 храмов», и памятник «Скорбящие матери». Работа над проектом церковных зданий будет совершаться в тесном сотрудничестве профессиональных архитекторов православной общины и экспертов Союза ветеранов. Аналога подобного комплекса в столице не существует.

Под новую церковь город уже выделил участок в 33 сотки на Зеленом проспекте, 26-28, и пока он представляет собой заброшенный пустырь. В соответствии с проектом на территории будет организована детская площадка, разбиты цветники, высажен декоративный кустарник. Храмовый комплекс явится архитектурной и духовной доминантой этого унылого пока уголка столицы, где вокруг одни дома, магазин и трамвайные пути.

Святыня станет особым местом поминовения воинов-афганцев. В непосредственной близости от будущей церкви установлен памятник воинам-москвичам, погибшим в Афганистане 1979-1989 годах. В центре мемориала располагается скульптурная композиция «Скорбящие матери». Каждый, пришедший почтить память героев, павших при исполнении воинского долга, сможет зайти в храм, поставить свечку, подать записку об упокоении, заказать литию по усопшим.