В Десятинный монастырь Киева 22 марта прибудет чудотворный список Почаевской иконы Божией Матери

В Десятинный монастырь Киева (ул. Владимирская, 2) 22 марта прибудет чудотворный список Почаевской иконы Божией Матери.

Как сообщил УНИАН насельник обители иеромонах Мелхиседек (Гордиенко), встреча святыни состоится в субботу, в 17.00. Икона будет находиться в монастыре до 29 марта.

Перед Почаевской иконой Божией Матери ежедневно будут совершаться молебны о мире в Украине.

Справка УНИАН. Чудотворная Почаевская икона Божией Матери - одна из наиболее почитаемых Православной церковью, хранится в Успенском соборе Почаевской Лавры (Тернопольская обл.). В Лавре образ находится над иконостасом центрального придела Успенского собора, на высоте четырех метров. Верующие могут приложиться к нему только после Литургии, когда священнослужители опускают древнюю чудотворную святыню вниз на лентах.

Согласно преданию, оригинал иконы не должен покидать границы обители. В поездках и крестных ходах за пределами Почаевской Лавры участвует чудотворная копия иконы, которая датируется тем же временем, что и оригинал.

Благодаря молитвам перед этой православной святыней совершаются чудеса, объяснение которым не могут дать ни медики и ни ученые - больные получают исцеление неизлечимых болезней. Также перед Почаевской иконой молятся об освобождении из плена, о вразумлении грешников, о даровании семьи и детей.

Икона написана маслом в византийском стиле на доске из липы. Она изображает Матерь Божию по пояс с Иисусом на правой руке. Также на иконе изображены святые: пророк Илья, мученик Мина, первомученик Стефан, преподобный Авраамий. Снизу - святые жены: Параскева, Екатерина, Ирина-дева.

В 1597 году монастырю икону подарила богатая вдова Анна Гойская, которая владела Почаевым во второй половине XVI века. В свое время в знак благодарности за сердечный прием эту икону Анне подарил греческий митрополит Неофит. А.Гойская просила Пречистую об исцелении слепого от рождения брата Филиппа. И произошло чудо - он прозрел. После такого чуда А.Гойская крестным ходом перенесла икону на Почаевскую гору для общего поклонения и щедро наделила монастырь землями.

В 1866 году для чудотворной иконы была изготовлена риза из золота. Для украшений использованы драгоценные камни.