Священный Синод РПЦ утвердил текст акафиста святому преподобному Серафиму Вирицкому

Текст акафиста святому преподобному Серафиму Вирицкому утвержден решением Священного Синода РПЦ от 19 марта (журнал № 16).

Акафист преподобному Серафиму Вырицкому

Кондак 1, глас 8, подобен: Взбранной Воеводе:

Избранный угодниче Христов, преподобне отче Серафиме,

веры православныя светильниче и земли Российския благодатный заступниче,

чудный образ спасения нам явивый,

деланием сокровенным Царство Небесное стяжавый,

к твоему предстательству ныне притекающе,

пение хвалебное приносим ти, любовию зовуще:

Радуйся, преподобне отче Серафиме, Вырицкий чудотворче.

Вариант: Радуйся, преподобне отче Серафиме, чудотворче Вырицкий.

Икос 1

Ангелоподобную красоту души имел еси, преподобне отче, сердцем пламенея ко Господу Сил, и Тому единому служити от юности восхотел еси и послушание истинное Творцу своему явил еси. Темже промышлению Божию о тебе дивящеся, с верою зовем ти:

Радуйся, благочестивых родителей отроче достойный;

радуйся, измлада всею душею Господа возлюбивый.

Радуйся, службы церковныя благоговейный ревнителю;

радуйся, мира духовнаго умиленный созерцателю.

Радуйся, молитвы чистыя совершителю усердный;

радуйся, сердцем сокрушенным всецело к Богу устремленный.

Радуйся, схимнику лаврскому желание сердца своего поведавый;

радуйся, от него волю Божию о себе познавый.

Радуйся, преподобне отче Серафиме, Вырицкий чудотворче.

Кондак 2

Видя Господа очесы духовными и на милость Его уповая, браком законным сочетался еси, блаженне отче, чистоту душевную и телесную усердно соблюдая. Вкупе же с супружницею своею возрастал еси во всякой добродетели, непрестанно поя Господеви: Аллилуия.

Икос 2

Разум наш недоумевает, отче Серафиме, како словесы изъяснити веру и любовь твою ко Господу, николиже бо усумнелся еси во благости Отца Небеснаго и всецелое доверие к Богу в души твоей питал еси. Сего ради глаголем ти сицевая:

Радуйся, образе веры непоколебимыя;

радуйся, исполненный кротости духовныя.

Радуйся, боявыйся Господа и хранивый заповеди Его;

радуйся, на всяк день поучавыйся в правде Его.

Радуйся, душу твою в терпении стяжавый;

радуйся, Царствия Божия паче всего искавый.

Радуйся, целомудрия и воздержания супружескаго хранителю;

радуйся, тихаго нрава любомудрый носителю.

Радуйся, преподобне отче Серафиме, Вырицкий чудотворче.

Кондак 3

Силою Вышняго укрепляем, поприще мирское с деланием внутренним мудро сочетал еси, праведне отче, и делами милосердия, Христа ради творимыми, благословение Божие снискал еси. Покрый убо и нас, обнаженных всякаго дела блага, любовию твоею, да восхвалим милостиваго Бога: Аллилуия.

Икос 3

Имея сострадание, милостиве отче, скорбящих укреплял еси, больных и сирых утешал еси, темже и любовь Христову стяжал еси. Приими и от нас благодарственную песнь сию:

Радуйся, скорый помощниче в бедах сущим;

радуйся, щедрый подателю просящим.

Радуйся, храмов и обителей благотворителю;

радуйся, немощных и убогих попечителю.

Радуйся, якоже Самому Христу ближнему послуживый;

радуйся, богатство тленное ни во чтоже вменивый.

Радуйся, земных пристрастий свободивыйся;

радуйся, верою и добрыми делы утвердивыйся.

Радуйся, преподобне отче Серафиме, Вырицкий чудотворче.

Кондак 4

Бури богоборческия, в России воздвигнутыя, не устрашился еси, богоносне отче, но подвиг исповедничества подъем, мужеством вооружился еси во еже совершенный ученик Господень нарицатися, и Ему всецело себе предав, радостно воспевал еси: Аллилуия.

Икос 4

Слышав о тяжких страданиях, верными за имя Христово претерпеваемых, со апостолом вопрошал еси: Кто ны разлучит от любве Божия? Ведуще же воистину, отче, яко любящим Бога вся поспешествуют во благое, молим тя: и нам, многогрешным, душеполезная от Господа испроси, да согласно поем ти:

Радуйся, веру православную мужественно исповедавый;

радуйся, даже до смерти за Христа пострадати возжелавый.

Радуйся, имение твое по словеси Господню раздавый;

радуйся, за Возлюбленным тобою и Возлюбльшим тя последовавый.

Радуйся, злато, в горниле искушений очищенное;

радуйся, древо, при источницех вод живых насажденное.

Радуйся, скорби и испытания в богатство духа обративый;

радуйся, сокровенным подвигом ко иночеству себе предуготовавый.

Радуйся, преподобне отче Серафиме, Вырицкий чудотворче.

Кондак 5

Богоугодне в честнем браце поживше, восхотесте вы с супружницею в лице ангельстем Спасителю послужити, и тако во един день восприяли есте пострижение монашеское. Егда же восприял еси благодать священства в лавре Александро-Невстей, тогда яко звезду светлую яви тя Господь людем, во мраце скорби и отчаяния пребывающим, еже сих укрепляти и светом истины их озаряти, Богу же пети: Аллилуия.

Икос 5

Видеша братия, яко, потщався вседушно Богу благоугодити, не вотще потрудился еси, паче же смирения глубину, мир и радость о Господе стяжал еси. Темже и мы, зряще от силы в силу духовное восхождение твое, с благоговением взываем ти:

Радуйся, плоть твою со страстьми и похотьми распенший;

радуйся, скверну греховную покаянием омывый.

Радуйся, яко благодатную силу смирения познал еси;

радуйся, яко деланием заповедей евангельских душу обновил еси.

Радуйся, имя Иисуса Сладчайшаго непрестанно призывавый;

радуйся, на земли блаженство будущаго века вкусивый.

Радуйся, Жертву безкровную со страхом и трепетом приносивый;

радуйся, словом мудрым всех притекающих к тебе питавый.

Радуйся, преподобне отче Серафиме, Вырицкий чудотворче.

Кондак 6

Совершенную любовь яко венец добродетелей и дар Святаго Духа приемый, немощных немощи подъял еси, духоносне отче, и ко спасению многи души управил еси. Темже предстательством твоим и мы, грешнии, недугов многоразличных исцелевше, благодарственно вопием Господу: Аллилуия.

Икос 6

Возсия в лице твоем правда Божия, и отгнася прелесть бесовская, егда лавра ига обновленческаго свободися, иноцы же вси возвеселишася. Сего ради просим тя, миротворче: раздоры и нестроения жития нашего утоли, неправды разори, да в единодушии глаголем ти:

Радуйся, храме нерукотворенный Христа Бога нашего;

радуйся, щедротами Духа Святаго благолепно украшенный.

Радуйся, сердце твое вместилище мира соделавый;

радуйся, фимиам молитвы Господу непрестанно возносивый.

Радуйся, о заблудших зело душею болезновавый;

радуйся, всем спастися и в разум истины приити желавый.

Радуйся, гордость и злобу нечестивых смирением и кротостию победивый;

радуйся, по заповеди Христове любити враги своя учивый.

Радуйся, преподобне отче Серафиме, Вырицкий чудотворче.

Кондак 7

Хотя Человеколюбец Господь явити в тебе новое духовное светило, даде тя братии обители во отца духовнаго. Темже великую схиму яко печать совершенства от Бога приемши, душа твоя чистая огнем пламенныя молитвы за весь мир исполнися, благочестию и братолюбию всех наставляющи и с трепетом вопиющи Богу: Аллилуия.

Икос 7

В дивном пророчестве, преблаженне, указа Господь путеводителя и покровителя твоего, преподобнаго Серафима Саровскаго, егоже именем в схиме нареченный, воистину новый утешитель народу нашему был еси. Сему благоволению Божию чудящеся, вопием ти:

Радуйся, теплый к Богу о всех молитвенниче;

радуйся, Преблагословенныя Владычицы Державныя угодниче.

Радуйся, ангелом приятный собеседниче;

радуйся, духоносных отец сподвижниче.

Радуйся, православных благодатное заступление;

радуйся, блуждающих во тьме безбожия светозарное наставление.

Радуйся, грешников с Богом искреннее примирение;

радуйся, источниче радости и умиления.

Радуйся, преподобне отче Серафиме, Вырицкий чудотворче.

Кондак 8

Странно есть и неудобоприятельно суетному миру слышати, како молитвами твоими, чудотворче, богатство милосердия Божия изливается на всех с верою притекающих к твоему небесному покровительству. Мы же, славяще Троицу Святую, даровавшую ти благодать сию, радостно восклицаем: Аллилуия.

Икос 8

Всего себе на служение Богу и людем предал еси, дивный отче, чадом своим заповедав о горнем всегда помышляти и молитву Иисусову усердно творити, еюже всякий грех в душе посекается и дух человеч с Духом Божиим соединяется. Под твое убо пречудное благословение прибегающе, с любовию величаем тя:

Радуйся, горняго Иерусалима жителю;

радуйся, неизреченныя славы Спасителя мира зрителю.

Радуйся, молитвы наша к стопам Вседержителя и Богородицы приносяй;

радуйся, якоже отец чадолюбивый просящим полезная подаваяй.

Радуйся, верный Церкве Христовы служителю;

радуйся, неисцельных болезней духовный врачевателю.

Радуйся, грядущих времен чудесное предзрение;

радуйся, настоящих обстояний скорое избавление.

Радуйся, преподобне отче Серафиме, Вырицкий чудотворче.

Кондак 9

Вся силы небесныя удивишася смирению и терпению твоему, святче, мучительным тя недугом зряще пораженнаго, обаче промыслительно от рук гонителей из лавры восхищеннаго. Людие же вернии, видевше тя, чудно под кровом Богородицы в Вырицкой веси хранимаго, воспеваху Человеколюбцу Господу: Аллилуия.

Икос 9

Витийство человеческое умолкает пред величием подвиг твоих, преподобне: како убо, старец плотию немощен сый, многия труды подъял еси? Темже, силе Божией в немощех совершаемой дивящеся, взываем ти:

Радуйся, древних пустынников искусный подражателю;

радуйся, постническаго жития изрядный любителю.

Радуйся, молитвенных бдений усердный ревнителю;

радуйся, телесных немощей чудный победителю.

Радуйся, истинным смирением добродетели своя сокрывый;

радуйся, плачем плоды Божия благодати умноживый.

Радуйся, елей радости трезвением сохранивый;

радуйся, Христу Богу житием твоим благоугодивый.

Радуйся, преподобне отче Серафиме, Вырицкий чудотворче.

Кондак 10

Спасти Русь святую от нашествия иноплеменник Господа умолял еси, боголюбче дивный: Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй страну нашу и мир Твой. Тако со умилением сердечным к Богу взывая, подобне старцу Саровскому новый подвиг молитвеннаго стояния на камени подъял еси. Темже тя укрепившаго Господа славим, победную песнь Ему поюще: Аллилуия.

Икос 10

Стена бысть незримая молитва твоя, утодниче Божий, воинству и народу нашему в годину испытаний тяжких. Разумом духовным смысл попущенных Богом скорбей постигая, обратитися ко Христу отступившия люди призывал еси. Темже и нас от всякия вещи сопротивныя соблюди, вопиющих ти таковая:

Радуйся, чашу страданий со отечеством земным до конца испивый;

радуйся, о помиловании России Господа просивый.

Радуйся, воинству христолюбивому Богом дарованное поможение;

радуйся, душ и телес наших живительное орошение.

Радуйся, мученичество безкровное волею претерпевый;

радуйся, немощи естества человеческаго презревый.

Радуйся, земли Российския молитвенное ограждение;

радуйся, от враг видимых и невидимых досточудное избавление.

Радуйся, преподобне отче Серафиме, Вырицкий чудотворче.

Кондак 11

Пение умиленное приносим ти, преподобне отче Серафиме, ублажающе многотрудное земное житие твое, ты же не престай молитися за ны ко Господу, да дарует нам грехов оставление, страстей одоление, во всяцей добродетели утверждение и мира душевнаго хранение и да сподобит нас, недостойных, вкупе с тобою во Царствии Небеснем благодарственно воспевати: Аллилуия.

Икос 11

Светозарнаго проповедника сущим во тьме безбожия зрим тя, всеблаженне отче, духовное бо возрождение России провидел еси и соотечественником твердо веры православныя держатися завещал еси. Мы же, словесы твоими просвещаеми, со умилением взываем ти:

Радуйся, славы Предвечнаго Царя причастниче;

радуйся, Божественнаго Солнца луче.

Радуйся, милосердия светило, согревающее души;

радуйся, наставниче, духовно пробуждающий умы.

Радуйся, светильниче, имже мнози человецы просвещаются;

радуйся, молитвенниче, имже козни вражия разрушаются.

Радуйся, чистоты сердечныя хранителю;

радуйся, совершенства христианскаго учителю.

Радуйся, преподобне отче Серафиме, Вьгрицкий чудотворче.

Кондак 12

Блаженную кончину твою, богомудре отче, молением акафистным Богоматери предварил еси: Та бо явственне посетивши тя, отшествие твое близкое на небо десницею указа ти. Киими похвалами достойно ублажим тя, избранниче Царицы Небесныя, ныне со лики ангельскими поюща: Аллилуия.

Икос 12

Поюще дивнаго во святых Своих Бога, веруем, яко много может молитва праведнаго ко благосердию Владыки, и сего ради просим тя, преподобне отче, буди о нас ходатай теплый у Престола Пресвятыя Троицы, вопиющих ти сице:

Радуйся, пламенным серафимом тезоименитый;

радуйся, старчества восприемниче духоносный.

Радуйся, нивы Христовы неустанный делателю;

радуйся, мира Божия усердный насадителю.

Радуйся, Православныя Церкве новое украшение;

радуйся, велие к Богу за Русь многострадальную дерзновение.

Радуйся, рода христианскаго благомощное заступление;

радуйся, почитающим тя ходатаю вечнаго спасения.

Радуйся, преподобне отче Серафиме, Вырицкий чудотворче.

Кондак 13

О преславный и досточудный угодниче Божий Серафиме, Вырицкий чудотворче, приими усердное сие моление наше, с любовию тебе возносимое. Умоли Всемилостиваго Господа избавити нас от всякаго зла и напасти, да в нынешнем веце благочестно поживем и блаженства жизни вечныя молитвами твоими сподобимся, о тебе благодарственно Господеви поюще: Аллилуия.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос и 1-й кондак.

Молитва

О богоблаженный и премилосердый отче наш Серафиме! Ведуще тя и по смерти яко жива суща, с верою припадаем ти и вопием: не забуди убогих твоих до конца, но милостивно призри на стадо твое духовное и упаси е, добрый пастырю, благоприятными твоими к Богу молитвами. Испроси нам от Господа время на покаяние и греховныя жизни исправление, веси бо вся немощи наша душевныя: не имамы дел веры и спасения, не имамы ревности ко истинному богоугождению, пленихомся умом в погибельных страстех, растлехом сердца во гнусных похотех. Что убо чаем и на что надеемся, неключимии, разоривше храмины душ наших? Ей, святый отче, простри молитвенно руце твои ко Господу и умоли Спасителя рода человеческаго коснутися благодатию окамененных сердец наших, омыти нас слезами покаяния, возставити в вере, укрепити во благочестии и вся полезная ко спасению даровати. Не посрами упования нашего, еже по Бозе и Богородице на тя возлагаем, но буди нам скорый помощник, утешитель в скорбех и покровитель во обстоянии, да сподобимся молитвами твоими наследовати Царствие Небесное, идеже вси святии непрестанно славят и воспевают пречестное и великолепое имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4

Яко великаго молитвенника за землю нашу и утешителя теплаго притекающих к тебе, ублажаем тя, вторый русский отче Серафиме, вся бо яже в мире красная оставил еси, всем сердцем устремился еси к чертогам сладчайшаго Христа и в годину лютых гонений образ кротости и смирения всем был еси: не престай и ныне молитися за ны, да в терпении обрящем путь покаяния и с тобою выну славим Пресвятую Троицу.

Кондак, глас 5

Подражая богоносному угоднику Саровскому, Духа Святаго благодать обильно стяжал еси: Александро-Невския лавры крине благоуханный, Вырицкия веси похвало, сего ради и мы тебе зовем: радуйся, преподобне отче Серафиме, милостивый наш предстателю пред Господем.

Величание

Ублажаем тя, преподобне отче Серафиме, и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов.