РПЦ готова сделать все для восстановления братских отношений между Россией и Украиной - Священный Синод

Священный Синод Русской Православной Церкви на своем заседании 19 марта 2014 года засвидетельствовал готовность сделать все возможное для восстановления братских отношений между Россией и Украиной, а также мира в Крыму, заявил председатель Синодального информационного отдела В.Легойда.

«Священный Синод подчеркнул, что Крым был и остается неотъемлемой частью нашей единой и многонациональной Церкви», — отметил В.Легойда.

«В этот переломный момент в истории Крыма Русская Православная Церковь возносит горячую молитву Господу, дабы никогда на крымской земле не пролилась братская кровь, дабы Господь хранил всех жителей полуострова — русских, украинцев, крымских татар и представителей других национальностей — в мире, благоденствии, единомыслии и любви», — процитировал он постановления Священного Синода (журнал № 4), в которых выражено убеждение, что «в отношениях между братскими народами России и Украины не должно быть вопросов, которые решались бы силой оружия, вопреки воле людей».

«Священный Синод засвидетельствовал, что Русская Православная Церковь, объемлющая народы России и Украины, движимая пастырской ответственностью, готова сделать все от нее зависящее для восстановления братских, добрососедских, исполненных взаимного уважения отношений между Россией и Украиной», — добавил глава синодального отдела.

Священный Синод принял также отдельное заявление, посвященнное ситуации на Украине, в котором, в частности, сказано:

«Противоположные общественные тенденции, попеременно берущие верх одна над другой, поляризуют украинское общество. Церковь, возвышаясь над этими разногласиями, не может отождествлять себя лишь с одной из упомянутых точек зрения. Напротив, каноническая Православная Церковь, хранящая общность со всем Православием, является единственной силой, которая во имя сохранения гражданского мира может примирить и объединить людей, придерживающихся диаметрально противоположных убеждений.

Миссия Церкви, священный долг всех ее чад — стремиться к миру на земле народов Святой Руси, призывать к отказу от языка ненависти и вражды. Что бы ни происходило в сфере межгосударственных отношений, как бы ни развивалось политическое противостояние — единство веры и братство людей, вышедших из единой крещальной купели, не вычеркнуть из общего прошлого. Верим, что не вычеркнуть его и из нашего общего будущего, в котором братские белорусский, русский, украинский и иные народы должны жить в мире, любви и солидарности.

Русская Православная Церковь неоднократно призывала не допустить насилия, кровопролития и братоубийственного противостояния на земле Украины. К сожалению, избежать трагических событий не удалось: погибли люди, многие пострадали. Поэтому сегодня вновь и вновь призываем всех, кому дорог украинский народ и мир на Украине: насилие не должно повториться.

Границы Церкви не определяются политическими предпочтениями, этническими различиями и даже государственными границами. Церковь хранит свое единство, несмотря на все переменчивые обстоятельства. При этом для нее принципиально важно, смогут ли народы исторической Руси уберечь те ценности, на которых зиждется христианская цивилизация, ценности, позволившие нам построить славное прошлое и, верим, делающие возможным достойное будущее».

Патриархия.ru