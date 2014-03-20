Крымская епархия УПЦ опровергла информацию об инвентаризации имущества УПЦ КП

Симферопольская и Крымская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата опровергает информацию об инвентаризации имущества УПЦ Киевского патриархата на территории полуострова.

Об этом сообщает пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии УПЦ.

«В связи с распространившейся в СМИ информацией, поступившей от представителей Украинской православной церкви Киевского патриархата о том, что в Республике Крым, (в частности в храме в с. Перевальное Симферопольского района) духовенство Московского патриархата совместно с вооруженными активистами якобы приступили к инвентаризации имущества, принадлежащего представителям Киевского патриархата - по благословению его высокопреосвященства, высокопреосвященнейшего Лазаря - митрополита Симферопольского и Крымского - пресс-служба епархии заявляет, что вышеизложенная информация не соответствует действительности», - говорится в пресс-релизе.

«Мы расцениваем данное заявление представителей Украинской православной церкви Киевского патриархата как сознательную дезинформацию населения не только Республики Крым, Украины, Российской Федерации, а и всего мирового сообщества в целях использования ее как повода и предлога для продолжения дальнейших насильственных действий в отношении монастырей и храмов канонической Украинской православной церкви Московского патриархата на всей территории Украины», - сказано в сообщении.

В епархии УПЦ МП также заявили, что у них есть ”коллективное обращение общественности с жалобой на действия настоятеля храма Украинской православной церкви Киевского патриархата (находящегося в с. Перевальное, Симферопольского района, в непосредственной близости от КПП 36 бригады ВБО ВМС Украины)”, который на протяжении последнего времени якобы неоднократно публично выступал с националистическими и экстремистскими лозунгами, а также с призывами к военнослужащим о применении оружия и братоубийству. В пресс-службе заявляют: ”Считаем подобные действия недопустимыми и несоответствующими не только для священнослужителями, а и христианина”.

Как сообщал УНИАН, 19 марта архиепископ Крымский Климент в эфире «5 канала» сообщил, что в Крыму священники УПЦ Московского патриархата начали инвентаризировать имущество, принадлежащее представителям Киевского патриархата.

”Недавно был случай, когда священник Московского патриархата из Севастополя вместе с вооруженными активистами приехал в село Перевальное, начал интересоваться информацией о документации, начали делать описание нашего имущества и предупредили, что как только украинские военные покинут Перевальное, эта церковь на территории военной части будет принадлежать Московскому патриархату”, - сообщил архиепископ.