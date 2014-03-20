В РПЦ избрали новых архиереев

На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, состоявшемся 19 марта в московском Даниловом монастыре, были избраны викарные архиереи Русской Православной Церкви Заграницей и Латвийской Православной Церкви.

Заслушав рапорт митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона, председателя Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви, с ходатайством об утверждении избрания священника Николая Ольховского, клирика Восточно-Американской епархии, епископом Манхэттенским, викарием Восточно-Американской епархии, Священный Синод постановил утвердить избрание отца Николая викарным архиереем Русской Зарубежной Церкви (журнал №10).

Синод удовлетворил прошение митрополита Рижского и всея Латвии Александра о назначении ему викарного епископа, постановив утвердить состоявшееся на Синоде Латвийской Православной Церкви 11 октября 2013 года избрание клирика Рижской епархии игумена Иоанна (Сичевского) епископом Елгавским, викарием Рижской епархии (журнал №13).

Решением Священного Синода от 12 марта 2013 года (журнал №18) на территории Краснодарского края была образована Армавирская епархия, временное управление которой было поручено митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Исидору. В ходе нынешнего заседания Синод постановил избрать епископом Армавирским и Лабинским игумена Игнатия (Бузина), клирика Тихвинской епархии (журнал №11).

Также Синод на сегодняшнем заседании рассмотрел вопрос о замещении вакантной кафедры Кузнецкой епархии в составе Пензенской митрополии. Правящим архиереемКузнецкой епархии избран клирик Пензенской епархии игумен Нестор (Люберанский) (журнал №12).

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси