Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры включен в состав постоянных членов Священного Синода РПЦ

на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 19 марта включили в состав Священного Синода.

Права постоянного члена Синода РПЦ владыка получил на время занятия им должности Местоблюстителя Киевской Митрополичьей кафедры, с определением по протокольному старшинству места, занимаемого Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины — первым среди архиереев Русской Православной Церкви.

Члены Священного Синода Русской Православной Церкви, который проходил под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Синодальном зале официальной Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре, также вознесли молитвы об укреплении сил Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

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