Киево-Печерская лавра выпустила аудиодиск «Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского»

В определенные дни Святой Четыредясятницы в монастырях и приходских храмах совершается чтение Великого покаянного канона святителя Андрея Критского. Предлагая христианам многоразличные образцы добродетельной жизни для подражания и примеры жизни нечестивой для предостережения от них, Святая Церковь призывает человеческие души к пробуждению от греховного усыпления, раскаянию, отвращению от грехов и исправлению жития.

Нынешним Великим постом звукостудия Киево-Печерской лавры выпустила диск «Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского», содержащий аудиозаписи монастырского великопостного богослужения, чтения Великого покаянного канона, а также проповедь наместника обители митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.

Новая аудиоработа призвана сохранить богослужебные традиции древней Печерской обители, донести слушателям красоту и многообразие лаврской певческой традиции.

Lavra.ua