В Киево-Печерской лавре почтили память всех преподобных Печерских

16 марта, в день праздника Собора всех преподобных отцов Киево-Печерских, Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Лавры.

Его Высокопреосвященству сослужили управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, председатель ОВЦС УПЦ архиепископ Луганский и Алчевский Митрофан, епископы: Нежинский и Прилуцкий Ириней, Макаровский Иларий, Северодонецкий и Старобельский Никодим, Львовский и Галицкий Филарет, Боярский Феодосий, Шепетовский и Славутский Дионисий, Бородянский Варсонофий, насельники обители в священном сане.

За службой митрополит Онуфрий рукоположил во священника клирика Киевской епархии диакона Иоанна Навозенка, а во диакона - воспитанника Киевских духовных школ Максима Молоткова.

В завершение богослужения перед иконой Собора преподобных отцов Печерских был отслужен благодарственный молебен.

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