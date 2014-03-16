Лаврское духовенство совершило Таинство Елеосвящения над пациентами ОХМАТДЕТа

Оказывая помощь нуждающимся, заботясь о больных и посещая заключенных, Святая Церковь исполняет Заповеди Господни и освещает мир светом Христовой любви. Братия Киево-Печерской Лавры, непрестанно следуя примеру Спасителя, по мере своих сил, совершает дела милосердия. Заботясь о спасении человеческих душ, духовенство также испрашивает у Господа исцеления телесных болезней для тех, кто наиболее нуждается в помощи.

14 марта, по благословению наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, насельник обители иеромонах Геронтий (Борисевич) в сопровождении сотрудников социального отдела монастыря посетил Национальную детскую специализированную больницу «ОХМАТДЕТ», где в Центре инфекционных заболеваний «Клиника для лечения детей, больных на ВИЧ-инфекцию/СПИД» совершил над маленькими пациентами Таинство Елеосвящения.

Как отметил отец Геронтий, эти дети нуждаются в особом пастырском попечительстве и заботе, ведь только с искренней верой можно преодолеть страшный недуг, поразивший детские организмы. Помазав больных освященным елеем, отец Геронтий благословил детишек, пожелав им скорейшего выздоровления.

Заведующая Центром инфекционных заболеваний Светлана Викторовна Комар, молившаяся вместе со своими подопечными, прокомментировала сегодняшнее событие, сказав следующее: «Мы благодарны братии Лавры за их любовь и заботу. Сегодняшнее Таинство, безусловно, пойдет на пользу нашим пациентам. Без Божией помощи неимоверно тяжело лечить. Это я говорю и как врач, и как православный христианин. Дети в первую очередь нуждаются в любви, а Бог есть Любовь. Сейчас идет Великий Пост – время покаяния и молитвы, и мы искренне надеемся, что наши дети, преодолев все испытания, вернутся к полноценной жизни. Мы благодарны Богу за возможность общения с лаврским духовенством. Действительно, это большая радость, что сегодня дети получили благословение и молитвенную помощь. Слава Богу за все!»

Среди персонала, ежедневно заботящегося о малышах, уже третий год трудится социальный работник клиники Елена Евгеньевна. Занимаясь столь тяжело больными детьми, она не раз наблюдала за встречами маленьких пациентов с духовенством: «Мы стараемся окружить деток любовью и заботой, всячески развиваем их творческие способности, воспитываем духовно. В этом нам помогают священнослужители Киево-Печерской Лавры, которые не первый год заботятся о пациентах нашей клиники. Детки неоднократно посещали Лавру, спускались в пещеры, прикладывались к мощам, даже поклонялись Дарам Волхвов, которые недавно привозили в Украину. Также они участвуют в церковных таинствах, регулярно принимая Причастие. Хочу сказать, что каждому ребенку радостно и дорого общение с батюшкой. Они чувствуют ту неподдельную любовь и тепло, с которыми к ним обращается священник. Ведь большинство из них остались без родителей, и именно забота и ласка помогают многим не отчаиваться, а хоть и с трудом, но все же идти на поправку».

Попрощавшись с батюшкой, маленькие пациенты разошлись по палатам. В своей ежедневной борьбе за жизнь они не одиноки – о них молятся в Лавре, где преподобные отцы Печерские, предстоя у Престола Славы, молитвенно ходатайствуют за всех, духовно окормляемых Святой обителью.

lavra.ua