Обращение митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона к жителям Донетчины

Донбасс – край в котором мы трудимся и молимся, место, где много веков вместе в согласии живут украинцы и русские, греки и татары, представители более 100 национальностей. Спокойный, твердый, уравновешенный характер донбассовцев известен всему миру. Трудовой, военный, творческий и спортивный подвиг жителей Донбасса записан золотыми буквами на страницах всемирной истории.

Ныне в нашем любимом крае неспокойно: в мирное время проходят немирные события, брат идёт на брата, унижается человеческое достоинство, погибают люди. Горько осознавать, что наш цветущий и спокойный Донбасс, может превратиться в пустыню. И виноваты в этом будут не внешние силы, а мы с вами. Если сами донбассовцы не захотят, никто и ничто извне не сможет заставить нас разрушить собственный дом. Наблюдая за происходящим в Донецке и других городах региона, обращаюсь с архипастырским призывом: «Остановитесь! Перестаньте разжигать рознь и неприязнь к кому бы то ни было!»

Сегодня, в дни Великого поста, всем нам важно покаяние перед Богом в содеянных грехах. Борьба не с внешним врагом, а с внутренними страстями должна занимать наше время и силы. Уважение к мнению ближнего, осознание ценности здоровья и жизни каждого человека, любовь и понимание – вот те добродетели, который обязан проявить каждый из нас, независимо от вероисповедания и социального статуса.

Призываю православную паству Донецкой епархии, священнослужителей и монашествующих усилить молитвы о мире в нашем крае, о прекращении смуты, об умножении любви.

Молитвами преподобных отцев Святогорских, Святителя Игнатия Мариупольского, преподобного Илии Макеевского и всех святых да хранит Господь и Матерь Божия наш Донецкий край.