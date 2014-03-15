В епархиях Крыма пройдет Крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Державная»

15 марта, в день празднования Государственной иконы Божией Матери по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, в епархиях Крыма пройдет автомобильный Крестный ход с чудотворным образом Божией Матери («Державная»), которая находится в Свято-Владимирском Херсонесском соборе.

Этот образ в 2008 году был пронесен Крестным ходом от Севастополя до Москвы. Молитвенный ход стал одним из восьми «лучей» международного крестного хода «Под звездой Богородицы». В районе г. Джанкоя икона замироточила, и продолжала обильно мироточить в Москве. В завершении Крестного хода она была возвращена в Свято-Владимирский собор в Херсонесе и сегодня находится в верхнем храме.

Начало Крестного хода - 7 ч. 30 мин., г. Севастополь, Свято-Владимирский Херсонесский собор.

Маршрут: Севастополь - Евпатория - Армянск (Турецкий вал) - Джанкой (пропускной пункт Чангар) - Ялта - Севастополь.

Отметим, что по благословению митрополита Лазаря с 23 февраля ежедневно совершаются Крестные ходы вокруг Севастополя с иконами Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» и «Ченстоховская», а также с образом святителя Луки Крымского с частицей его честных мощей.

Пресс-служба Симферопольской епархии