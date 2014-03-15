Патріарх Кирил: Церква завжди була запорукою миру і єдності народів Росії та України

14 березня, у п'ятницю другої седмиці Великого посту, Святіший Патріарх Московський і всієї Русі Кирил звершив Літургію Передосвячених Дарів у кафедральному соборному Храмі Христа Спасителя в Москві. Після закінчення богослужіння, звертаючись до віруючих із Первосвятительським словом, Предстоятель Руської Православної Церкви особливо зупинився на ситуації, що склалася внаслідок політичної кризи в Україні:

«Сьогодні всі мої думки там, в Україні, серед нашого віруючого народу, який проходить через найтяжчі випробування. Принаймні понад 400 років робилися спроби розколоти й розділити Руський світ. Коли ми говоримо "Руський", то не слід трактувати це так, як це роблять наші недоброзичливці, говорячи про Російську імперії та про Радянський Союз. Йдеться про Руський світ, йдеться про велику руську цивілізацію, що вийшла з Київської купелі Хрещення і поширилася на величезні простори Євразії. Ось ця самобутня цивілізація, в основі якої — Православ'я й моральні цінності Православ'я, — понад 400 років не дає спокою тим, хто в цій мирній цивілізації бачить певний виклик своїм власним ідейним установкам. І ми знаємо, що щоразу, коли на Вітчизну нашу нападали вороги, то головне, що вони хотіли зробити, — це розділити наш народ, і особливо відірвати південні й західні руські землі від єдиного світу.

Сьогодні на просторах цього світу існують незалежні держави, і ми з повагою ставимося до їх суверенітету, до їх готовності та бажання самостійно будувати своє національне життя. Але це не означає, що прагнення до законного суверенітету, до реалізації цього суверенітету має супроводжуватися руйнуванням спільного, єдиного духовного простору. І сьогодні ми молимося про те, щоб ніколи не сталося військових зіткнень між братами, щоб ніколи єдиновірні, єдинокровні брати не приносили смерть і руйнування один одному.

Тому головна молитва, яку я сьогодні звершую, — це молитва про мир в Україні, про мир у відносинах між братами, що живуть сьогодні як в Україні, так і в Російській Федерації. Завжди запорукою цього миру і єдності була наша єдина Церква, і дай Боже, щоб вона не була зруйнована зовнішніми політичними силами.

Я хотів би з особливою радістю сказати, що всі православні Патріархи, всі предстоятелі Православних Церков одностайно заявили про те, що не може бути іншого вирішення української проблеми, як тільки мирне вирішення. Не повинно бути ніяких спроб силою, чи то сила політична, чи фізична, захоплювати храми й монастирі. І немає ніякого іншого шляху подолати розкол, крім повернення розкольників до лона єдиної Святої Соборної Апостольської Церкви. Під цим підписалися всі глави Церков — ніхто не заперечував, ніхто не виступав з якимись іншими пропозиціями, і цей сигнал повинен бути сьогодні почутий скрізь — і в Росії, і в Україні, і по всьому світу.

Ми вітаємо готовність нашої Церкви вступити в переговори з тими, хто був у розділенні, на основі тих принципів, які сформульовані Синаксисом — зборами, собором глав автокефальних Православних Церков. І я дуже сподіваюся, що ця загальноправославна позиція поважатиметься і ніхто не вчинить опору голосу вселенського Православ'я».

Прес-служба Патріарха Московського і всієї Русі