Патриарх Кирилл: Залогом мира и единства народов России и Украины всегда была Церковь

14 марта, в пятницу второй седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию Преждеосвященных Даров в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.

Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Ювеналий! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимые отцы, матушки игумении, братья и сестры!

Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас, владыка Ювеналий, за добрые слова, которые живо напомнили мне то самое событие, которое совершилось 38 лет назад и которое так радикально изменило всю мою жизнь. Радуюсь, что слова, которые я сейчас услышал, произнес иерарх, который участвовал в моей хиротонии, руки которого лежали на моей главе. Я прошу Вас, владыка митрополит, всегда помнить меня в своих молитвах. Благодарю Вас лично за Ваше активное и очень принципиальное участие в принятии всех общецерковных решений. Господь да благословит нам еще долгие годы вместе предстоять пред престолом Божиим и служить на благо Русской Православной Церкви.

По воле Божией моя хиротония совершилась в день Православия, и для меня это очень памятно. Это был как бы сигнал свыше, что силы свои я должен полагать во славу, в торжество Православия. Трудно судить, что удалось сделать, чего сделать не удалось, но могу открыто исповедовать, что именно эта цель всегда стоит предо мной и все, что стараюсь делать, успешно или менее успешно, по слабости человеческой и в силу человеческих обстоятельств, все имеет только одну цель — послужить благу Церкви и торжеству веры нашей.

Сегодня все мои мысли там, на Украине, среди нашего верующего народа, который проходит через тяжелейшие испытания. По крайней мере 400 с лишним лет предпринимались попытки расколоть и разделить Русский мир. Когда мы говорим «Русский», то не следует трактовать это так, как это делают наши недоброжелатели, говоря о Российской империи и о Советском Союзе. Речь идет о Русском мире, речь идет о великой русской цивилизации, вышедшей из Киевской купели Крещения и распространившейся на огромные просторы Евразии. Вот эта самобытная цивилизация, в основе которой — Православие и нравственные ценности Православия, — более 400 лет не дает покоя тем, кто в этой мирной цивилизации видит некий вызов своим собственным идейным установкам. И мы знаем, что всякий раз, когда на Отечество наше нападали враги, то главное, что они хотели сделать, — это разделить наш народ, и особенно оторвать южные и западные русские земли от единого мира.

Сегодня на пространствах этого мира существуют независимые государства, и мы с уважением относимся к их суверенитету, к их готовности и желанию самостоятельно строить свою национальную жизнь. Но это не означает, что стремление к законному суверенитету, к реализации этого суверенитета должно сопровождаться разрушением общего, единого духовного пространства. И сегодня мы молимся о том, чтобы никогда не произошло военных столкновений между братьями, чтобы никогда единоверные, единокровные братья не приносили смерть и разрушения друг другу.

Поэтому главная молитва, которую я сегодня совершаю, — это молитва о мире на Украине, о мире в отношениях между братьями, живущими сегодня как в Украине, так и в Российской Федерации. Всегда залогом этого мира и единства была наша единая Церковь, и дай Бог, чтобы она не была разрушена внешними политическими силами.

Я хотел бы с особой радостью сказать, что все православные Патриархи, все предстоятели Православных Церквей единодушно заявили о том, что не может быть иного решения украинской проблемы, как только мирное решение. Не должно быть никаких попыток силой, будь то сила политическая или физическая, захватывать храмы и монастыри. И нет никакого другого пути преодолеть раскол, кроме возвращения раскольников в лоно единой Святой Соборной Апостольской Церкви. Под этим подписались все главы Церквей — никто не оспаривал, никто не выступал с какими-то другими предложениями, и этот сигнал должен быть сегодня услышан везде — и в России, и на Украине, и по всему миру.

Мы приветствуем готовность нашей Церкви вступить в переговоры с теми, кто был в разделении, на основе тех принципов, которые сформулированы Синаксисом — собранием, собором глав автокефальных Православных Церквей. И я очень надеюсь, что это общеправославная позиция будет уважаться и никто не воспротивится голосу вселенского Православия.

Я хотел бы выразить сердечную благодарность всем членам Священного Синода, всему епископату нашей Церкви, духовенству, которое пять лет поддерживало меня в моем Патриаршем служении. Благодарю всех, кто собрался сегодня в обычный будний день, с тем чтобы разделить со мной молитву и духовно поддержать меня в моем служении. Хотел бы выразить свою признательность всей нашей Церкви, всему нашему народу за ту духовную и практическую поддержку, которую я ощущаю каждый день, совершая свое Патриаршее служение.

Пусть благословит Господь миром и единством Церковь нашу. Пусть Господь благословит миром Россию и Украину. Пусть Господь благословит люди Своя и дарует им крепкую веру и благочестие, дабы Православие, являющееся духовной основой жизни наших народов, торжествовало не только в памяти, но и в реальной жизни суетного и сложного XXI века. Да хранит всех вас Господь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси