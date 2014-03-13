Владимир Бурега: Для уврачевания раскола в Украине нужно стремление к примирению всех конфликтующих сторон

С 6 по 9 марта 2014 года в Стамбуле работало Собрание (Синаксис) Предстоятелей Поместных Православных Церквей. На нем было принято решение созвать Всеправославный Собор в Константинополе в 2016 году.

В обнародованном Синаксисом Послании, посвященному не только теме предстоящего Всеправославного Собора, но и другим актуальным вопросам современности, говорилось об Украине. Приведем этот пункт послания полностью:

«3. Мы горячо молимся о мирных переговорах и молитвенном примирении в продолжающемся на Украине кризисе. Мы осуждаем угрозы насильственного захвата святых монастырей и храмов и молимся о возвращении наших братьев, находящихся сегодня вне церковного общения, в лоно Святой Церкви».

Хотя этот пункт довольно лаконичен, все же он дает основания для важных выводов. Во-первых, участники Синаксиса воздержались от оценки нарастающего российско-украинского конфликта. В послании речь идет лишь об абстрактном «кризисе». Крымских событий послание не касается… Во-вторых, Предстоятели Церквей осуждают «угрозы захвата» храмов и монастырей. Это означает, что самих-то этих захватов в Украине нет. Но вот «угрозы» есть. От кого исходят эти угрозы и насколько они реальны, в послании не уточняется. В-третьих, в вопросе преодоления церковных расколов в Украине Синаксис ограничился общим призывом к молитве за «несоединенных братьев». Никаких предложений о возможных механизмах преодоления раскола не дается.

Итак, в Стамбуле был достигнут шаткий компромисс. Поместные Церкви высказались за скорейший созыв Всеправославного Собора. В этой ситуации все вопросы, которые могут осложнить процесс подготовки к Собору, были отодвинуты на второй план. Одним из таких вопросов стала и проблема церковного раскола в Украине. Несмотря на то, что уже несколько лет между патриархом Варфоломеем и представителями УПЦ КП и УАПЦ ведутся консультации на предмет возможного вхождения этих церквей в состав Константинопольского патриархата, этот проект, скорее всего, будет теперь (временно?) заморожен. До 2016 года Константинополь едва ли станет предпринимать какие-то шаги на украинском направлении.

Синаксис еще раз подтвердил простую истину: главным фактором преодоления церковных конфликтов является стремление к примирению между конфликтующими сторонами. Если такое стремление имеется, то есть и надежда на уврачевание раскола. Поддержка от иных Поместных Церквей может облегчить этот процесс, но не она является главным фактором примирения. И сейчас, когда все Поместные Церкви мира будут поглощены процессом подготовки к Всеправославному Собору, у Украины есть шанс заняться спокойным поиском путей к церковному примирению без внешнего вмешательства в этот крайне непростой и деликатный процесс. Впрочем, для того, чтобы этим шансом воспользоваться, нам нужен в Украине мир, за сохранение которого сегодня надо особо горячо молиться…

Православие в Украине